Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Παρασκευή τον Ελον Μασκ ότι επανέλαβε «ένα αποκρουστικό, αντισημιτικό ψέμα» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απάντησε την Τετάρτη σε μια άλλη ανάρτηση, στην οποία ο χρήστης έλεγε ότι οι Εβραίοι ενθαρρύνουν «το μίσος εναντίον των λευκών», γράφοντας: «Είπες την ακριβή αλήθεια».

You have said the actual truth

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023