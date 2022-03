Ρωσία: Θαρραλέα διαμαρτυρία στις ειδήσεις του κρατικού καναλιού με αντιπολεμικό μήνυμα

Μία διαδηλώτρια διέκοψε τη Δευτέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης, κρατώντας πλακάτ πίσω από την παρουσιάστρια με μηνύματα κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην επιγραφή, που ήταν γραμμένη στην αγγλική και στη ρωσική γλώσσα, αναφερόταν: «Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!».

Η πρωταγωνίστρια αυτής της θαρραλέας διαμαρτυρίας, με δεδομένο ότι οι διαμαρτυρίες καταστέλλονται αγρίως και μπορεί να οδηγήσουν σε πολυετή κάθειρξη, είναι η Μαρίνα Οβσιανίκοβα.

Σε μήνυμα που βιντεοσκόπησε πριν από τη διαμαρτυρία λέει ότι ο πατέρας της είναι Ουκρανός. Καλεί σε αντιπολεμικές διαμαρτυρίες, αποκυρήσσει τον πόλεμο και λέει ότι ντρέπεται που εργάζεται για την προπαγάνδα του Κρεμλίνου.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022