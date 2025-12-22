123
Οι σχετικές ενδείξεις μετά το 48ωρο λουκέτο που μπήκε στο μαγαζί λόγω φορολογικών παραβάσεων
Ελλάδα

«Πυρετός το Σαββατόβραδο» σε κλαμπ στον Κεραμεικό με πρόστιμο €20.000 ευρώ και 48ωρο λουκέτο

Μόνο μέσα σε 20 λεπτά, οι πελάτες που μπήκαν στο μαγαζί χωρίς εισιτήριο έφθασαν τους 35. Οι «επισκέψεις» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ συνεχίζονται

Protagon Team Protagon Team 22 Δεκεμβρίου 2025, 13:55
Γιορτινές ημέρες – ημέρες αύξησης της πελατείας στα νυχτερινά μαγαζιά –  και στα δίχτυα της επιχείρησης «Πυρετός το Σαββατόβραδο» της ΑΑΔΕ έπεσε ένα ακόμη κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Αθήνας και συγεκριμένα στον Κεραμεικό.

Ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «επισκέφθηκαν» το κλαμπ «ola Eλληνικά» στο Κεραμεικό  και κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε, διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών (κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ) δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και σφραγίστηκε για 48 ώρες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των βιβλίων της σε βάθος χρόνου, ώστε να αξιολογηθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.

