Επείγουσα διάταξη για τον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η δικογραφία σε βάρος του

Αν και ο ίδιος το αρνείται, έγινε γνωστό ότι με επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος Εισαγγελέα της ΔΑΟΕ (ελληνικό FBI), δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή διακεκριμένη απάτη σχετικά με επιδοτήσεις. Η διάταξη κοινοποιήθηκε άμεσα στις τράπεζες και τα αρμόδια κρατικά όργανα.

Οπως αναφέρεται, από την έρευνα που προηγήθηκε, έχουν προκύψει «ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων» και ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις.

Η έρευνα αφορά τις επιδοτήσεις που ελήφθησαν μεταξύ 2019 και 2024 και σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Ανεστίδης είχε εισπράξει πάνω από 122.000 ευρώ. Προέκυψε ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλα δύο άτομα είχαν δηλώσει ψευδή αγροτεμάχια για να λάβουν οικονομική ενίσχυση, ενώ οι πραγματικές ιδιοκτησίες δεν αντιστοιχούσαν στις δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δέσμευση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, τίτλους, χρηματοπιστωτικά προϊόντα και ακίνητα, με κοινοποίηση σε Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ΟΠΕΚΕΠΕ και κτηματολογικά γραφεία.

Σε νέες του δηλώσεις τη Δευτέρα, αυτή τη φορά στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Kώστας Ανεστίδης, επέμεινε πως δεν υπάρχει δέσμευση στους λογαριασμούς και ότι όλα γίνονται λόγω της κριτικής που ασκεί στην κυβέρνηση.

«Δεν ελέγχομαι από πουθενά και οι λογαριασμοί μου δεν είναι δεσμευμένοι», υποστήριξε, ενώ όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από οποιαδήποτε Αρχή και δεν του έχει επιδοθεί κανένα έγγραφο.

Αν όπως επανέλαβε, οι λογαριασμοί του ήταν «παγωμένοι», δεν θα μπορούσε να λάβει επιστροφή πετρελαίου ύψους 2.800 ευρώ στις 17 Δεκεμβρίου, ούτε επιδοτήσεις.

Οπως εκ νέου διαβεβαίωσε ο κ. Ανεστίδης, τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί, είναι ιδιόκτητα και μόνο ένα είναι νοικιασμένο. «Το 80% της καλλιέργειας αφορά ρύζι και το 20% καλαμπόκι, όλα δηλωμένα κανονικά. Η τελευταία επιδότηση που έλαβα ανέρχεται σε 3.911 ευρώ», δήλωσε συγκεκριμένα.

Σε σχέση με το ποσό των 122.000 ευρώ, και το αν αφορά επιδοτήσεις προηγούμενων ετών, ισχυρίστηκε ότι από το 2006 μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με τις επιδοτήσεις του.

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσής του, έκανε ανάληψη 600 ευρώ και στη συνέχεια μετέφερε 6.000 ευρώ σε άλλο λογαριασμό.

Κάνοντας λόγο, τέλος, για στοχοποίησή του μόνο και μόνο επειδή ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, ο αγροτοσυνδικαλιστής υποστήριξε ότι στο πρόσωπό του επιχειρείται να σπιλωθεί συνολικά ο αγροτικός κόσμος. «Αν ήμουν παράνομος, δεν θα έπαιρνα επιδοτήσεις», κατέληξε.

Η δικογραφία σε βάρος του αγροτοσυνδικαλιστή έχει ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κατηγορία που τον βαραίνει αφορά οικονομική απάτη, δηλαδή αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα.

