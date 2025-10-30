Λειψυδρία: Πώς δεν θα διψάσει η Αττική – Αναλυτικά το σχέδιο των €2,5 δισ.

Τη δρομολόγηση έργων συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση του νερού, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ.

Βάσει των επίσημων ανακοινώσεων οι επτά άξονες δραστηριότητας περιλαμβάνουν:

Σχεδιασμό και Υλοποίηση Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής

Γεωγραφική Επέκταση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Θεσμική Ενίσχυση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου

Αναδιάρθρωση ΔΕΥΑ

Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Νησιών και

Εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας

Κεντρικός πυλώνας και το μεγαλύτερο έργο που περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του υπουργείου, ο «Εύρητος» -η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. με ορίζοντα υλοποίησης το πρώτο εξάμηνο 2029- μέσω του οποίου θα θωρακιστεί η Αττική ως προς τις ανάγκες υδροδότησής της για τα επόμενα 30 χρόνια.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:

Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980.

Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δισ. ευρώ.

Στα νησιά υλοποιούνται ήδη περί τα 150 έργα, άνω των 320 εκατ. ευρώ, σε περισσότερες από 40 νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα την ελάττωση των μεγάλων απωλειών στα δίκτυα.

Παράλληλα, προχωρούν θεσμικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, την ενίσχυση του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου διακυβέρνησης για όλες τις εταιρείες του τομέα, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα.

Οπως σημείωσε ο υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου, η ΕΥΔΑΠ αποτελεί πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο και ότι η συμβολή της θα είναι καθοριστική στη νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης. «Η ΕΥΔΑΠ, με τη στήριξη της πολιτείας, θα συνεχίσει να υπηρετεί τον πολίτη, να επενδύει στην τεχνολογία και να αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης διαχείρισης νερού στην Ευρώπη. Είναι η ώρα των πράξεων», ήταν το μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει.

