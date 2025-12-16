Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης: Το δύσκολο όραμα των νεαρών Ευρωπαίων

Είναι η Ευρώπη υπερδύναμη, ανάλογου μεγέθους με τις ΗΠΑ ή την Κίνα; Η απάντηση είναι θετική, εάν πιστέψει κανείς τη νέου τύπου προπαγάνδα που εμφανίζεται στο Διαδίκτυο και μάλιστα από νεαρούς χρήστες.

Αυτήν ακριβώς τη «φανταστική» Ευρώπη παρουσιάζει σε αφιέρωμά του το Politico, με τη φιλοευρωπαϊκή online προπαγάνδα, να παρουσιάζει τη Γηραιά Ηπειρο όχι σαν ένα διαιρεμένο κλαμπ 27 χωρών αλλά σαν μία υπερδύναμη η οποία εκτίνεται από τη Γροιλανδία έως και τον Καύκασο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως σε Χ, TikTok και Instagram, εμφανίζονται αναρτήσεις που μιλούν για τις «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» ή μία νέα «Πανευρωπαϊκή Αυτοκρατορία», παρά το γεγονός, σύμφωνα πάντα με το Politico, ότι το τελευταίο διάστημα η Ευρώπη έχει υποστεί αρκετές ήττες, κυρίως εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Απέναντι στις σφοδρές επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τους ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» σε συνέντευξή του στο Politico, αλλά και στις αντιευρωπαϊκές επιθέσεις του ιδιοκτήτη του X, Ελον Μασκ, αυτά τα φιλοευρωπαϊκά memes εμφανίζονται με εκπληκτική συχνότητα.

Στα βασικά τους μοτίβα περιλαμβάνονται αφίσες προπαγάνδας σοβιετικού τύπου με το έμβλημα των αστεριών της ΕΕ, βίντεο-μοντάζ με εντυπωσιακές λήψεις drone ευρωπαϊκών μνημείων και memes όπου τα πλεονεκτήματα της ΕΕ — από τον χαλαρό ρυθμό εργασίας έως την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά — συγκρίνονται με άλλα μέρη του κόσμου, κυρίως με την Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς κοιτάζει κανείς αυτές τις αναρτήσεις, είναι δελεαστικό να απορρίψει όλη την τάση ως ανούσια «AI slopaganda» (το περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη πράγματι αφθονεί). Πράγματι, η πανίσχυρή Ευρώπη που οραματίζονται λογαριασμοί με ονόματα όπως «European propagandist» ή «Ave Europa» ελάχιστα μοιάζει με την πραγματική ΕΕ, όπου οι ηγέτες παραμένουν διχασμένοι σχεδόν για τα πάντα — από το πώς θα χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος της Ουκρανίας έως το ποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται για να αναστραφεί η οικονομική παρακμή.

Ομως για τους ανθρώπους πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς, το ζητούμενο δεν είναι η πιστή αποτύπωση της καθημερινής πραγματικότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι η δημιουργία μιας αίσθησης υπεροχής, οράματος και δύναμης, σε μια περίοδο όπου ο εκφοβισμός από τον Τραμπ, ο επεκτατισμός της Ρωσίας και ο ανταγωνισμός ΗΠΑ –Κίνας έχουν αφήσει πολλούς νεαρούς Ευρωπαίους να αισθάνονται ανίσχυροι.

Το Politico επικοινώνησε με 11 από τους χρήστες πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για πραγματικούς ανθρώπους, με πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις, από την αριστερά έως την άκρα δεξιά, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς όρους για να περιγράψουν τη θέση τους για την Ευρώπη. Κάποιοι αποκαλούσαν τις πεποιθήσεις τους ως «Eurofed», δηλαδή τάσσονται υπέρ μίας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Αλλοι αυτοπροσδιορίζονταν ως πανευρωπαϊκοί ιμπεριαλιστές, δίνοντας έμφαση στην έννοια ενός ευρωπαϊκού «πολιτισμού» που πρέπει να τον υπερασπιστούμε έναντι όλων.

Ενα πράγμα είχαν όλοι κοινό: ήταν κάτω των 35 ετών. «Οι άνθρωποι αναζητούν μια διέξοδο από την αίσθηση αδυναμίας… να ξανακερδίσουν δράση και κυριαρχία και να επηρεάσουν τα πράγματα», εξηγεί στο Politico, η Κριστέλ Σαβάλ, πρώην πρόεδρος της Ενωσης Νέων Ευρωπαίων Ομοσπονδιακών, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που υπάρχει από το 1972, αλλά πρόσφατα τα μέλη της πραγματικά αυξήθηκαν με εντυπωσιακό ρυθμό.

Για χρόνια, το κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα στην Ευρώπη ήταν ότι η άκρα Δεξιά βρίσκεται σε άνοδο και ότι το μόνο ερώτημα είναι πόσο ακόμη θα ενισχυθεί και πόσο περισσότερο θα διαβρώσει το ογδοντάχρονο εγχείρημα που γεννήθηκε από τις στάχτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και εξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτοί οι διαδικτυακοί «αγωνιστές» πιστεύουν ότι αυτό είναι απλώς λάθος και ότι το μέλλον ανήκει σε μια ισχυρότερη Ευρώπη. Οπως ακριβώς το διαδικτυακό κίνημα MAGA αντικατόπτρισε και τροφοδότησε την άνοδο του Τραμπ πριν από τις εκλογές του 2016, έτσι και το ψηφιακό «glow up» της Ευρώπης αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν την υποστήριξη προς την ΕΕ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ισχυρές πλειοψηφίες Ευρωπαίων, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τάσσονται πλέον υπέρ μίας βαθύτερης ολοκλήρωσης στην ασφάλεια και την άμυνα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Eurobarometer. Αλλη δημοσκόπηση σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι η πλειονότητα των Γερμανών — 69% — υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού, μια προοπτική που συχνά απορρίπτεται από εν ενεργεία ηγέτες ως ουτοπία.

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι αυτή η νεανική έκρηξη φιλοευρωπαϊκών αισθημάτων μπορεί να βοηθήσει και στην εκλογική νίκη. Ο Ρομπ Γέτεν, ο 38χρονος κεντρώος που πρόσφατα κέρδισε τις περισσότερες ψήφους στις ολλανδικές εκλογές, θεωρείται «δικός τους» από ορισμένους νέους ομοσπονδιακούς. Ενα πανευρωπαϊκό κόμμα με την ονομασία Volt Europa, που αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώο ή κεντροαριστερό, έχει διευρύνει σημαντικά την παρουσία του από την ίδρυσή του το 2017, αποκτώντας και έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η κεντροδεξιά ομάδα των Eurofed μετατρέπεται όλο και περισσότερο από διαδικτυακό φαινόμενο σε κίνημα της πραγματικής ζωής… Προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι σαν μια κεντρώα έως δεξιά εναλλακτική στο Volt», έγραψε ο κάτοχος του λογαριασμού European Challenges στο X. Περιέγραψε τον εαυτό του ως απόφοιτο STEM (συντομογραφία για τι σπουδές στους τομείς Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών) ηλικίας 25–35 ετών που εργάζεται στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Για τον Ζοζέφ ντε Βεκ, αναλυτή εξωτερικής πολιτικής και συγγραφέα μίας βιογραφίας του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, αυτή η έκρηξη νεανικού πατριωτισμού περνά απαρατήρητη από τους ηγέτες και πολλά μέσα ενημέρωσης που είναι εμμονικά προσηλωμένα στην άκρα δεξιά. «Είναι ένα θεμελιώδες λάθος… Η κοινή γνώμη έχει αλλάξει», ξεκαθαρίζει.

Η πραγματικότητα, υποστηρίζει, είναι ότι η ευρωπαϊκή άκρα δεξιά δεν είναι πλέον, σε μεγάλο βαθμό, αντιευρωπαϊκή, αλλά απλώς επικριτική απέναντι σε ορισμένες πολιτικές που εκπορεύονται από τις Βρυξέλλες, όπως η προώθηση του στόχου μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Η μεγάλη πολιτική μάχη των επόμενων ετών δεν θα αφορά το αν θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά ποια εκδοχή ενός πιο ομοσπονδιακού μπλοκ θα επικρατήσει. «Κανείς δεν αμφισβητεί πλέον την ύπαρξη της ΕΕ, αλλά διαφωνούν θεμελιωδώς για το τι πρέπει να κάνει», προσθέτει ο Ντε Βεκ στο Politico.

Μια εύθραυστη ένωση

Η ιδέα ότι η Ευρώπη — που υπήρξε επίκεντρο δύο παγκοσμίων πολέμων — θα έπρεπε να καταργήσει τα εθνικά σύνορα και να συγκροτηθεί σε μια ενιαία πολιτεία δεν είναι καινούργια. Το 1849, μιλώντας στο Διεθνές Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι, ο γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ προέβλεψε ότι «θα έρθει μια μέρα που εσύ, Γαλλία, εσύ, Ρωσία, εσύ, Ιταλία, εσύ, Αγγλία, εσύ, Γερμανία, όλοι εσείς, έθνη της ηπείρου, χωρίς να χάσετε τις διακριτές σας ιδιότητες και τη δοξασμένη ατομικότητά σας, θα συγχωνευθείτε στενά σε μια ανώτερη ενότητα και θα σχηματίσετε την ευρωπαϊκή αδελφότητα».

Η ιδέα αυτή ξεχάστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, ο οποίος σημαδεύτηκε από άγριο εθνικισμό. Ομως επανεμφανίστηκε δυναμικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1957. Εξι χρόνια αργότερα, σε ομιλία του στο ιρλανδικό κοινοβούλιο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης», προτρέποντας τους ηγέτες να σχηματίσουν μια «πολιτική ομοσπονδία της Ευρώπης, όχι ως αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά ως εταίρο».

Στις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ενωση, που δημιουργήθηκε επίσημα το 1992, διεύρυνε μαζικά τα μέλη της σε 28 χώρες και περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες, ακόμη και μετά το Brexit αριθμεί 27 χώρες και 450 εκατομμύρια πολίτες. Η ένωση έκανε το τεράστιο άλμα της κατάργησης των συνοριακών ελέγχων μεταξύ ορισμένων χωρών το 1995, εισήγαγε ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, το 1999, και με την πάροδο του χρόνου δημιούργησε τη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης Σένγκεν.

Αλλά μέχρι εκεί. Το όραμα του Κένεντι για «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης» προσέκρουσε μετωπικά στον εθνικισμό ηγετών όπως ο Σαρλ ντε Γκολ, ο οποίος περιέλουσε με παγωμένο νερό την προοπτική της ευρωπαϊκής ομοσπονδιοποίησης. «Τα κράτη, αφού δημιουργηθούν, έχουν τη δική τους ύπαρξη που δεν μπορεί να διαλυθεί. Είναι αμετάκλητα ατομικά», έγραψε στα «Απομνημονεύματα της Ελπίδας», που δημοσιεύθηκαν το 1970.

Παρότι υποστήριξαν τη διεύρυνση, οι ευρωπαίοι ηγέτες αντιστάθηκαν σταθερά σε κάθε βήμα που θα μετέτρεπε την ΕΕ σε πραγματική ομοσπονδία — δηλαδή έναν ενοποιημένο στρατό και μια δημοσιονομική ένωση μεταβιβάσεων, όπου οι φορολογικοί πόροι αναδιανέμονται απρόσκοπτα. Ακόμη και μετά την πανδημία, που είδε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να παραχωρούν πτυχές της υγειονομικής πολιτικής στις Βρυξέλλες, και μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που οδήγησε σε κάποια συγκέντρωση της αμυντικής πολιτικής, το κλίμα που επικρατεί σήμερα μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών είναι αυτό του «ευρωρεαλισμού», μία κωδική ονομασία της άποψης: «μην επιχειρείτε τρέλες, θα ενισχύσετε μόνο την άκρα δεξιά».

Ακόμη και ο Μακρόν, που κατέκτησε την εξουσία στη Γαλλία το 2017 με μια έντονα φιλοευρωπαϊκή εκστρατεία, φαίνεται να έχει υποκύψει σε αυτό το κυρίαρχο κλίμα.

Ο Μάριο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), τον οποίο πολλοί ομοσπονδιακοί προβάλλουν ως μασκότ τους, το έχει αναγνωρίσει. Δεδομένης της ευρείας απροθυμίας να «ταράξουν τα νερά», υποστήριξε σε ομιλία του τον Οκτώβριο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετήσει «μία ρεαλιστική ομοσπονδία», δηλαδή συμμαχίες ομοϊδεατών χωρών που δρουν συντονισμένα σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος, αντί για μεγάλα άλματα προς τα εμπρός.

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας, Γιαν Λίπαβσκι, περιέγραψε τη σημερινή στάση των ηγετών της ΕΕ ως «όχι ιδεαλιστική» σε πρόσφατη συνέντευξη στο Politico. Λίγες ημέρες αργότερα, ο υπουργός Αμυνας του Βελγίου απέρριψε την ιδέα ευρωπαϊκού στρατού. «Οποιος πιστεύει σε έναν ευρωπαϊκό στρατό πουλάει κάστρα στον αέρα», δήλωσε σε βελγικό ΜΜΕ.

Μάχες υποομάδων στο Reddit

Κι όμως, τα «άλματα στον αέρα» είναι ακριβώς αυτό που θέλουν οι νεαροί υποστηρικτές της Ευρώπης, και έχουν κουραστεί να ακούν ότι είναι υπερβολικά ιδεαλιστές. «Η άμεση εκλογή του προέδρου της Επιτροπής… είναι απολύτως απαραίτητη. Οσο αυτό δεν συμβαίνει, η ΕΕ δεν θα κερδίσει περισσότερη εμπιστοσύνη», έγραψε ο κάτοχος του λογαριασμού European Challenges.

Η Σαβάλ εξηγεί ότι οι νέοι Ευρωπαίοι διψούν για πολιτικούς που μπορούν να αρθρώσουν μια στρατηγική αντίληψη για το πού κατευθύνεται η Ευρώπη, αντί να αναλώνονται στη σημερινή εσωτερική πολιτική διαμάχη. «Υπάρχει μακροπρόθεσμο όραμα, αλλά κανείς δεν το πουλάει», τονίζει, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή στην οργάνωσή της αυξήθηκε κατά 6% το 2024, φτάνοντας τα 10.000 μέλη. Τον Οκτώβριο, μαζί με άλλες φιλοομοσπονδιακές ομάδες, επανεκκίνησε την Επιτροπή Δράσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, η οποία ήταν ανενεργή για δεκαετίες. Βασικός παράγοντας προσέλκυσης νέων μελών ήταν η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ που υπέγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, η οποία κατακρίθηκε ευρέως ως ταπεινωτική για το μπλοκ. «Ηταν απογοητευτικό, γιατί η δύναμη της Ευρώπης ήταν η εμπορική της εντολή. Η ήπια ισχύς ήταν το εμπόριο», υποστήριξε η Σαβάλ.

Αλλες φιλοομοσπονδιακές ή πανευρωπαϊκές ομάδες αναφέρουν παρόμοια αύξηση μελών. Η Ave Europa, μια ομοσπονδιακή ομάδα που ιδρύθηκε τον Μάρτιο και αυτοπροσδιορίζεται ως «κεντροδεξιά», έχει κερδίσει 400–500 μέλη από την ίδρυσή της. Μέλος του διοικητικού της συμβουλίου, ο Νικόντεμ Σκρόμπις, έγραψε ότι η τεταμένη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Φεβρουάριο μεταξύ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Τραμπ, κατά την οποία ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επέπληξαν τον καλεσμένο τους, πυροδότησε τη δημιουργία της ομάδας. «Ενα κύμα ευρωπατριωτισμού σάρωσε την ήπειρο, σε αντίδραση στις τραμπικές προσπάθειες ταπείνωσης της ηπείρου μας», έγραψε. «Οι επακόλουθες εμπορικές και δασμολογικές διαμάχες κατέδειξαν περαιτέρω ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε άλλους για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά της• και με κάθε επίθεση MAGA κατά της Ευρώπης, βλέπαμε ένα νέο κύμα νεοσύλλεκτων να ενισχύει τις τάξεις μας».

Ωστόσο, δεν μοιράζονται όλοι οι φιλοευρωπαϊκοί κύκλοι τον ίδιο οδικό χάρτη. «Νομίζω ότι ο όρος “ευρωπαϊκή αγάπη στην ομοσπονδία”, είναι απλώς ακατάλληλος για τη σημερινή εποχή… Η Ευρώπη πιθανότατα θα κινηθεί προς μεγαλύτερη συγκέντρωση και θα μοιάζει περισσότερο με μια μορφή συνομοσπονδίας», είπε ο Aλεξ Ασγκάρι, 25χρονος Τσεχοαμερικανός λομπίστας στην Ουάσιγκτον, που στο παρελθόν εργάστηκε ως βοηθός Ρεπουμπλικανού στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Πράγματι, οι ομοσπονδιακοί απέχουν πολύ από το να αποτελούν πολιτικά ομοιογενή ομάδα. Αρκετοί «πολεμιστές των memes» τόνισαν ότι διεξάγεται μια ιδεολογική μάχη στα σκοτεινά βάθη υποομάδων του Reddit και σε chatrooms, ανάμεσα σε κεντρώους που πιστεύουν στην ενίσχυση της ισχύος των υφιστάμενων θεσμών των Βρυξελλών και σε ακροδεξιούς που απεχθάνονται τις Βρυξέλλες, αλλά παρ’ όλα αυτά θέλουν η Ευρώπη να επιβληθεί στη διεθνή σκηνή. Η βασική διαχωριστική γραμμή είναι η πολιτική ταυτότητας και η μεταναστευτική πολιτική: οι ακροδεξιές ομάδες τείνουν να οραματίζονται την Ευρώπη ως μια πολιτισμικά και εθνοτικά ομοιογενή «αυτοκρατορία» — δηλαδή λευκή και χριστιανική, κατά προτίμηση καθολική — που κρατά τους ξένους έξω.

«Περιορίζω την πιθανή ένταξη σε χώρες που έχουν ένα λατινοευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής ζωής… μόνο ένα πολιτισμικά ομοιογενές κράτος έχει το δικαίωμα να λειτουργεί σταθερά», δήλωσε στο Politico ο χρήστης ενός λογαριασμού με το όνομα Sacrum Imperium, ένας 30χρονος φοιτητής νομικής. Ο χρήστης εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό απέναντι στις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας περιορισμένες αρμοδιότητες για τους θεσμούς της ΕΕ. «Η βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων… θα πρέπει να προβλέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο όσα καθήκοντα είναι αναγκαία και δεν μπορούν να ασκηθούν σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Ευρώπη ή τίποτα

Για τον Ντε Βεκ, το κρίσιμο σημείο δεν είναι ότι αυτοί οι νέοι Ευρωπαίοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά ότι το πλαίσιο αναφοράς τους είναι η Ευρώπη — όχι η εσωτερική πολιτική συζήτηση της Γαλλίας, της Γερμανίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους. Αυτό σηματοδοτεί μια βαθιά μετατόπιση σε σύγκριση με το 2016, όταν η ψήφος της Βρετανίας υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ θεωρήθηκε προάγγελος και άλλων αποχωρήσεων, και ευρωσκεπτικιστές πολιτικοί, από τη Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία έως τον Σεμπάστιαν Κουρτς στην Αυστρία και τον Χέερτ Βίλντερς στην Ολλανδία, κυριαρχούσαν στα άρθρα των ΜΜΕ.

Πράγματι, ένας βασικός παράγοντας που συνδέει τους φιλοευρωπαϊκούς διαδικτυακούς χρήστες είναι η νεότητά τους. Ολοι δήλωσαν ότι έχουν ηλικία κάτω των 35 ετών• μπορεί να έζησαν ή όχι το τελευταίο μεγάλο κύμα ευρωπαϊκού ιδεαλισμού γύρω στο γύρισμα του αιώνα, όταν εισήχθη το ευρώ και η ανοιχτά φιλοευρωπαϊκή ταινία «Το Ισπανικό Διαμέρισμα» (L’Auberge Espagnole) προωθούσε το πρόγραμμα Erasmus ως ιδανικό τρόπο για να βρει κανείς τον έρωτα. Ομως όλοι βίωσαν όσα ακολούθησαν: τρομοκρατία, αύξηση της μετανάστευσης, άνοδο ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη και, πιο πρόσφατα, τον επιθετικό επεκτατισμό της Ρωσίας και την κατάρρευση μιας μεταπολεμικής διεθνούς τάξης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Αυτές οι αναταράξεις, σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα — όπως η παρατεταμένη οικονομική παρακμή και η γήρανση του πληθυσμού — έχουν ζωγραφίσει την Ευρώπη ως θύμα, ή τουλάχιστον ως χαμένη πλευρά, στο μυαλό πολλών νέων. Είναι ένα συναίσθημα στο οποίο αυτοί οι άνθρωποι αντιδρούν — και που ενδέχεται κάλλιστα να τροφοδοτήσει την άνοδο μιας νέας γενιάς πολύ πιο ευρωπαϊκά προσανατολισμένων, αν όχι ανοιχτά ομοσπονδιακών, πολιτικών τα επόμενα χρόνια.

Προς το παρόν, πάντως, εξακολουθούν να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα οι λαϊκιστές και οι αγαπημένοι τους αντίπαλοι, κεντρώοι όπως ο Μακρόν. Την τελευταία δεκαετία, η άκρα δεξιά κέρδισε εκλογές, αναδεικνύοντας πρωθυπουργούς στην Αυστρία και την Ιταλία ή λειτουργώντας ως ρυθμιστής, όπως συνέβη με τον Ολλανδό ακροδεξιό ηγέτη Χέερτ Βίλντερς το 2023. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, τοποθετώντας τον εαυτό του ως σφοδρό αντίπαλο των θεσμών της ΕΕ με έδρα τις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι, σε αντίθεση με το 2016 όταν η Ευρώπη φοβόταν ένα κύμα αποχωρήσεων τύπου Brexit, κανένας από αυτούς τους ηγέτες δεν υποστηρίζει πλέον την αποχώρηση της χώρας του από το μπλοκ. Σε πρόσφατη συνομιλία με το Politico ο πολιτικός διευθυντής του Ορμπαν δήλωσε ότι, παρά τη σφοδρή κριτική προς την ΕΕ όπως είναι σήμερα, η Βουδαπέστη εξακολουθεί να βλέπει τη θέση της σταθερά εντός της Eνωσης. «Θέλουμε να είμαστε μέσα. Είμαστε μέρος του κλαμπ», είπε ο Μπάλαζ Oρμπαν (δεν έχει καμία συγγένεια με τον ούγγρο πρωθυπουργό).

Μήπως αυτό αποτελεί την πρώτη ένδειξη μιας τεκτονικής μετατόπισης στην ευρωπαϊκή πολιτική; Η Ave Europa, η ομάδα που ιδρύθηκε τον Μάρτιο, σκοπεύει να κατεβάσει υποψηφίους στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Το Volt Europa, ένα πανευρωπαϊκό, ομοσπονδιακό κόμμα, κέρδισε πέντε έδρες στις πιο πρόσφατες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαθέτει πλέον 30 εθνικά παραρτήματα εντός και εκτός ΕΕ. Για να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο, τέτοια κόμματα θα επωφελούνταν από μια αλλαγή στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα επέτρεπε στους υποψηφίους να διεκδικούν έναν αριθμό πανευρωπαϊκών εδρών μέσω διακρατικών εκστρατειών, αντί του σημερινού συστήματος όπου οι εκστρατείες είναι εθνικά περιορισμένες.

Για να γίνει όμως πραγματικότητα, θα έπρεπε να υιοθετηθεί από τους σημερινούς ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης μπορεί να μη γίνουν πραγματικότητα τους επόμενους μήνες, ίσως ούτε και τα επόμενα χρόνια. Ομως οι διαδικτυακοί τους υποστηρικτές είναι αποφασισμένοι να φέρουν αυτόν τον ορίζοντα πιο κοντά.

