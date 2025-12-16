Οι Αλπεις θα χάσουν το 97% του πάγου ως τα τέλη του αιώνα!

Τα τρέχοντα σχέδια για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη θα σώσουν μόλις το 3% των αλπικών παγετώνων στην Ευρώπη από εξαφάνιση εντός το τρέχοντος αιώνα. Με άλλα λόγια, οι Αλπεις θα χάσουν το 97% του πάγου πριν αλλάξει ο αιώνας, και κυρίως μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με νέα μελέτη που παρουσιάζει το Politico.

Οι πάγοι της κεντρικής Ευρώπης εξαφανίζονται ταχύτερα από οπουδήποτε αλλού στη Γη, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης. Συνολικά, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το 79% των παγετώνων του πλανήτη δεν θα επιβιώσουν αυτόν τον αιώνα, εκτός εάν οι χώρες εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Ο Λάντερ Βαν Τριχτ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, λέει στο Politico ότι το αλπικό τοπίο θα είναι πολύ διαφορετικό μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα, με πολλά χιονοδρομικά κέντρα να κλείνουν και την τοπική οικονομία να πιέζεται σημαντικά. «Ακόμα και οι μικροί παγετώνες παρέχουν νερό ενάντια στο ρεύμα» των ποταμών για τη βλάστηση και τα χωριά, προσθέτει, «γεγονός που επίσης θα ανατραπεί».

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change, είναι η πρώτη που υπολογίζει τον αριθμό των παγετώνων οι οποίοι θα απομένουν έως το έτος 2100 υπό διαφορετικά σενάρια θέρμανσης. Παλαιότερες μελέτες επικεντρώνονταν στο μέγεθος ή τη μάζα του πάγου, παράγοντες που καθορίζουν τη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τη λειψυδρία – καθώς οι παγετώνες παρέχουν το 70% του γλυκού νερού στον πλανήτη.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματά τους – μεταξύ των οποίων και μια βάση δεδομένων που δείχνει το προβλεπόμενο ποσοστό επιβίωσης καθενός από τους 211.000 παγετώνες του πλανήτη – θα βοηθήσουν την αξιολόγηση των κλιματικών επιπτώσεων στις τοπικές οικονομίες και τα οικοσυστήματα. «Κάθε παγετώνας, ακόμα κι αν δεν επηρεάζει άμεσα τους υδάτινους πόρους, είναι σημαντικός για τον τουρισμό», αναφέρει στο Politico ο Βαν Τριχτ.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι μόλις 3% των παγετώνων της κεντρικής Ευρώπης θα επιβιώσουν αυτόν τον αιώνα εάν η θερμοκρασία του πλανήτη φτάσει τους 2,7 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα – θερμοκρασιακή αύξηση που αναμένεται να συμβεί αν συνεχιστούν οι τρέχουχες ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα.

Αυτό σημαίνει ότι μόλις 110 από τους περίπου 3.200 παγετώνες θα υπάρχουν τον επόμενο αιώνα. Αυτοί βρίσκονται στις Αλπεις, καθώς τα Πυρηναία αναμένεται να χάσουν τους εναπομείναντες 15 παγετώνες τους μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Εάν ο πλανήτης καταφέρει να περιορίσει την υπερθέρμανση σε 1,5 ή 2 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, οι Αλπεις θα χάσουν το 87%, ή το 92% των παγων, αντίστοιχα. Με αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς Κελσίου, οπως εκτιμούσαν οι ειδικοί πριν την υπογραφή της συμφωνίας του 2015, το 99% των αλπικών παγετώνων θα εξαφανιζόταν εντός του αιώνα – με μόλις 20 να επιβιώνουν μέχρι το 2100.

Σε όλα τα σενάρια, ωστόσο, η πλειονότητα των πάγων της κεντρικής Ευρώπης αναμένεται να λιώσει μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι για αυτήν την περιοχή, η «κορυφή της εξαφάνισης» –η χρονιά κατά την οποία αναμένεται να εξαφανιστούν οι περισσότεροι παγετώνες– «προβλέπεται να συμβεί λίγο μετά το 2025».

Οι παγετώνες που βρίσκονται σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη – όπως στην Ισλανδία και τη ρωσική Αρκτική – ή που περιέχουν τεράστιες ποσότητες πάγου, έχουν τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Οι αλπικοί παγετώνες είναι γενικά πολύ μικροί και ευαίσθητοι στις κλιματικές αλλαγές, όπως οι θερμότερες πηγές.

Η δεύτερη πιο ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή περιοχή είναι ο Δυτικός Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκονται τα Βραχώδη Ορη – το 96% των σχεδόν 18.000 παγετώνων των οποίων αναμένεται να εξαφανιστούν αυτόν τον αιώνα υπό την επίδραση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου.

Συνολικά, αναφέρει το Politico, η μελέτη προβλέπει μια δραματική εξαφάνιση των παγετώνων σε όλη την υφήλιο. Με θερμοκρασιακή αύξηση 2,7 βαθών Κελσίου, το 79% των όγκων πάγου παγκοσμίως θα εξαφανιστούν μέχρι το τέλος του αιώνα, φτάνοντας το 91% εάν η αύξηση αγγίξει τους 4 βαθμούς Κελσίου. Η τήξη αναμένεται να συνεχιστεί και μετά το 2100, προσθέτουν οι ερευνητές.

Ωστόσο, οι δραστικές περικοπές στις εκπομπές αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσαν να σώσουν δεκάδες χιλιάδες μεμονωμένους παγετώνες, με τον ρυθμό εξαφάνισης να επιβραδύνεται στο 55% σε περίπτωση αύξησης 1,5 βαθμών Κελσίου, και στο 63% σε αύξηση 2°C.

Ο ρυθμός εξαφάνισης που αποκάλυψε η μελέτη σόκαρε ακόμη και τους ίδιους τους ερευνητές. Γύρω στα μέσα του 21ου αιώνα, όταν η απώλεια παγετώνων φτάσει στο αποκορύφωμά της, θα χάνονται σε παγκόσμια κλίμακα 2.000 έως 4.000 παγετώνες ετησίως, ανάλογα με το επίπεδο θέρμανσης του πλανήτη.

