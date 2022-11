Πρώτο χιόνι στην Ουκρανία, με εκατομμύρια πολίτες στο σκοτάδι

Οι μισές, σχεδόν, από τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας βρέθηκαν εκτός λειτουργίας εξαιτίας των πολλαπλών ρωσικών βομβαρδισμών σε ολόκληρη τη χώρα από τις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

«Σχεδόν το ήμισυ του ενεργειακού μας συστήματος έχει πληγεί», δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμιχάλ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο από κοινού με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις. Ο Σμιχάλ ζήτησε «πρόσθετη υποστήριξη» από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης.

Την προηγούμενη ημέραο ουκρανός πρόεδρος είχε κάνει γνωστό ότι οι Ουκρανοί που στερούνται το ηλεκτρικό ρεύμα ξεπέρασαν τα δέκα εκατομμύρια.

«Την ώρα που μιλάμε, πάνω από δέκα εκατομμύρια Ουκρανοί δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα», περιλαμβανομένων και πολλών πολιτών στην περιφέρεια του Κιέβου, ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αρκετές ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, είχαν υποστεί πλήγματα από τον στρατό της Ρωσίας την ίδια ημέρα, συμπίπτοντας με τις πρώτες χιονοπτώσεις στη χώρα: Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν ενώ η θερμοκρασία αναμενόταν να πέσει ως ακόμα και στους -10 ° Κελσίου.

Η εταιρεία Ukrenergo, ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε από την πλευρά της οι διακοπές θα παρατείνονταν για τουλάχιστον μια μέρα, εξαιτίας της «επιδείνωσης της κατάστασης».

Προσέθεσε ότι η κατανάλωση ηλεκτρισμού αυξήθηκε σε πολλές περιφέρειες της χώρας λόγω της «απότομης πτώσης της θερμοκρασίας», κάτι που «περιπλέκει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση στο σύστημα» και οδηγεί σε «ευρύτερους περιορισμούς».

Το ουκρανικό υπουργείο Υγείας σχολίασε το γεγονός με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, την οποία συνόδευσε μια φωτογραφία στην οποία γιατροί σε νοσοκομείο στη Λβιβ πραγματοποιούν καρδιοχειρουργική επέμβαση σε ένα σκοτεινό δωμάτιο: «Δεν υπάρχει χρόνος για μπλακ άουτ».

No time for blackouts. Surgeons of the Center for Children's Cardiology in Lviv continued heart surgery after the power was turned off due to a russian missile attack. 📷 @MoH_Ukraine pic.twitter.com/8YFLL71Xa8

Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς, ο οποίος στάθηκε στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει καταστρέψει ζωτικής σημασίας υποδομές στην Ουκρανία, όπως δίκτυα ενέργειας, θέρμανσης, ηλεκτρισμού και νερού, δήλωσε ότι το ενεργειακό αποτελεί προτεραιότητα των πακέτων της ευρωπαϊκής βοήθειας που συντονίζουν οι Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ έχουν ήδη παραδοθεί 500 γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, καθώς και τα πρώτα προσωρινά καταφύγια. Πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί μια νέα παροχή βοήθειας άνω των 1.800 τόνων σε επείγουσα βοήθεια η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προμήθειες ενέργειας, είδη καταφυγίου, πακέτα πρώτων βοηθειών, προστατευτικά ρούχα, πυροσβεστικό εξοπλισμό, υδροφόρες και λεωφορεία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

On the eve of winter, the destruction of Ukraine's energy infrastructure is reaching a critical point.

We are working tirelessly to help sustain the electricity supply in 🇺🇦 with a new delivery of energy equipment and emergency aid via the #EUCivPro Mechanism.#StandWithUkraine

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) November 17, 2022