Πρωταθλητής στο Monte Carlo Masters o Τσιτσιπάς

Πρωταθλητής στο Monte Carlo Masters στέφτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-3, 7-6 (3) του Ισπανού Αλεχάντρο Φοκίνα στον τελικό και για πρώτη φορά στην καριέρα του υπερασπίστηκε τίτλο.

Ο 23χρονος δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στον Ισπανό, με ρωσική καταγωγή, που απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον 2ο γύρο.

