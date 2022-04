Στο Κίεβο οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας και της Δανίας

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έφτασε το πρωί της Πέμπτης με τη δανέζα ομόλογό του Μέτε Φρεντέρικσεν στο Κίεβο όπου αναμένεται να συναντηθούν με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

«Ο επικεφαλής της κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ μόλις έφθασε στο Κίεβο όπου θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν ταξιδεύει μαζί με τον επικεφαλής της κυβέρνησης», ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση.

«Μετά τη συνάντησή τους, οι τρεις ηγέτες θα εμφανιστούν μαζί ενώπιον των δημοσιογράφων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Just arrived to Kyiv.

Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2022