Πού βρίσκεται η Πενγκ Σουάι; Παγκόσμια ανησυχία για την τύχη της κινέζας τενίστριας

Στις 2 Νοεμβρίου έσκασε μια «βόμβα» στην Κίνα που ακούστηκε σε όλη η χώρα: η 35χρονη τενίστρια Πενγκ Σουάι κατήγγειλε δημόσια ότι ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος την είχε βιάσει πριν από τρία χρόνια.

Η Σουάι ανήρτησε κείμενο στο δημοφιλές στην Κίνα μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, στο οποίο κατηγορούσε ονομαστικά τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρώην μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚ Κίνας, Ζανγκ Γκαολί, 75 ετών σήμερα.

Το κείμενο εξαφανίστηκε μισή ώρα μετά, αλλά είχε προλάβει να γίνει viral στην Κίνα και να συζητείται παντού. Ηταν η πρώτη δημόσια κατηγορία #MeToo κατά ανώτατου στελέχους του ΚΚΚ.

Μαζί με το κείμενο, όμως, εξαφανίστηκε και η Σουάι, η τύχη της οποίας αγνοείται, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από εκείνη την ημέρα.

Το όνομά της δεν υπάρχει καν στο κινεζικό Διαδίκτυο, καθώς η κρατική λογοκρισία φρόντισε να μην εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη, αν κάποιος την αναζητήσει διαδικτυακώς.

Στο κείμενό της, 1.600 λέξεων, η 35χρονη κατήγγειλε ότι πριν από τρία χρόνια, ο Ζανγκ, παλιός της γνώριμος, την κάλεσε σπίτι του να παίξουν τένις και τη βίασε. Οι δυο τους διατηρούσαν σεξουαλική σχέση πριν από πολύ καιρό, η οποία ενδεχομένως ξεκίνησε το 2007 και διήρκεσε κάποια χρόνια.

Το 2013, ο Ζανγκ προήχθη σε αναπληρωτή πρωθυπουργό και εξελέγη μεταξύ των επτά μελών της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου, δηλαδή του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του ΚΚ Κίνας, επικεφαλής του οποίου είναι ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ. Στην επιτροπή παρέμεινε έως το 2018.

Η Σουάι έφτασε στο Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του διπλού γυναικών το 2014.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τένις Γυναικών (WTA) ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει όλα τα τουρνουά της στην Κίνα αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση για την τύχη της Πενγκ Σουάι, δήλωσε ο Στιβ Σάιμον, διευθύνων σύμβουλος της WTA.

Την ανησυχία τους για την τύχη της Σουάι εξέφρασαν γυναίκες και άντρες, διάσημοι εκπρόσωποι του τένις, όπως η Σερένα Γουίλιαμς, η Ναόμι Οσάκα, η Μπίλι Τζιν Κινγκ, αλλά και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Παικτών Τένις, η οποία ανακοίνωσε ότι οι παίκτες θα λάβουν μέτρα αν δεν εμφανιστεί η 35χρονη Κινέζα.

Στο Twitter χρησιμοποιείται ευρέως η φράση #WhereIsPengShuai από χρήστες που ανησυχούν για το τι απέγινε η Σουάι.

Ο Σάιμον έλαβε ένα email, το οποίο υποτίθεται ότι έστειλε η Σουάι, γράφοντας ότι το κείμενό της με την καταγγελία κατά του Ζανγκ ήταν ψεύτικο και ότι η ίδια είναι καλά και αναπαύεται σπίτι της. Ο Σάιμον δήλωσε ότι η ομοσπονδία θεωρεί το email παραπλανητικό και ότι αποκλείει να το έχει στείλει η ίδια με τη θέλησή της.

Τόνισε, επίσης, ότι θα αποσύρουν και τα 10 τουρνουά από την Κίνα, τα οποία μοιράζουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στις νικήτριες. «Είμαστε διατεθειμένοι να υποστούμε τις συνέπειες της αποχώρησης, γιατί αυτό που συμβαίνει (με τη Σουάι) είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι τα λεφτά. Πρέπει να σέβονται τις γυναίκες και όχι να τις λογοκρίνουν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ανησυχεί πολύ για την τύχη της κινέζας τενίστριας.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσαν σε μποϊκοτάζ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν τον Φεβρουάριο στο Πεκίνο.

Η Σερένα Γουίλιαμς έγραψε στο Twitter ότι πρέπει να γίνει έρευνα για την τύχη της Σουάι και ότι η οικογένεια του τένις «δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλή».

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

— Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021