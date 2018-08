Το τελευταίο αντίο στη «βασίλισσα της σόουλ»

Και μετά την είδηση του θανάτου της, που γέμισε θλίψη ολόκληρο τον πλανήτη, έφτασε η στιγμή για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

Η Αρίθα Φράνκλιν οδηγήθηκε την Παρασκευή στην τελευταία της κατοικία στο Ντιτρόιτ, έπειτα από τετραήμερο λαϊκό προσκύνημα.

Rev. Jesse Jackson makes a call for action to vote during Aretha Franklin eulogy: "There was long lines at the museum for Rosa Parks, long lines for Aretha, long lines today. We have long lines to celebrate death, and short lines for voting." https://t.co/qSW5iZgtqR pic.twitter.com/lJqzkrxPeB — ABC News (@ABC) August 31, 2018

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη New Bethel Baptists Church.

A star-studded funeral celebration of Aretha Franklin's life is underway in Detroit. Grammy award-winning R&B singer Chaka Khan pays a tribute to Franklin with gospel song, "I’m Going Up Yonder." https://t.co/4GxUmoCHo7 pic.twitter.com/nTiHH0Ftkw — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) August 31, 2018

Η εκκλησία Γκρέιτερ Γκρέις Τεμπλ, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, ήταν διακοσμημένη με πελώρια μπουκέτα από λεβάντες και ροζ και άσπρα τριαντάφυλλα.

Al Sharpton had a message for President Trump after he publicly stated that Aretha Franklin worked for him: "No, she used to perform for you. She worked for us." https://t.co/WO7cDmAHYr pic.twitter.com/pb23YjnvTl — CBS News (@CBSNews) August 31, 2018

Η Αστυνομία είχε κλείσει πολλούς δρόμους, ένα ελικόπτερο ίπτατο από πάνω ενώ πολλοί έφιπποι αστυνομικοί είχαν αναλάβει την ασφάλεια της περιοχής. Η τελετή αναμεταδιδόταν από μια τεράστια γιγαντοοθόνη που είχε τοποθετηθεί σε ένα κοντινό πρατήριο καυσίμων.

Durham's own, @PastorSCaesar, performs at the funeral of her good friend Aretha Franklin. They sang together as teenagers and later in life performed together at a gospel tribute at the White House hosted by President Obama. pic.twitter.com/vX7s7jMFcz — Steve Daniels (@DanielsABC11) August 31, 2018

Η εκκλησία δονείτο από την γκόσπελ μουσική και οι παρευρισκόμενοι φρόντισαν να τιμήσουν την Φράνκλιν με τον τρόπο που της έπρεπε: τραγουδώντας και χτυπώντας παλαμάκια. Συνολικά, 19 τραγουδιστές ερμήνευσαν μεγάλες επιτυχίες της.

Εκτός από τον ιερέα Τζέσε Τζάκσον, λόγους εκφώνησαν οι Μπιλ Κλίντον, Σμόκι Ρόμπινσον, ο δήμαρχος του Ντιτρόιτ Μάικ Ντάγκαν και ο Γερουσιαστής του Μίσιγκαν, ο Ρικ Σνάιντερ. Και, προφανώς, είναι πολλοί δύσκολο να καταγραφούν όλοι διάσημοι που βρέθηκαν εκεί για το τελευταίο αντίο.

WATCH: Former President Bill Clinton remembers Aretha Franklin's final public performance: "I was like a grade-school kid." https://t.co/UxVDmtsMTL pic.twitter.com/iOP35i0YwR — CBS News (@CBSNews) August 31, 2018

Στην τελετή -η οποία κράτησε 6 ώρες- το «παρών» έδωσαν εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής σκηνής αλλά και διάσημοι από τον κόσμο του θεάματος, μεταξύ των οποίων οι Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Τόνι Μπένετ, Τζον Λέτζεντ, Νταϊάνα Ρος.

#ArethaFranklin's spirit is embedded into the soul of Detriot. We hit the ground to talk to some of her biggest fans. Here's what they had to say. #WeLoveAretha pic.twitter.com/yHVG7GBd4g — ESSENCE (@Essence) August 31, 2018

Στο βήμα ανέβηκαν οι αγωνιστές για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών Τζέσε Τζάκσον και Αλ Σάρπτον για να θυμίσουν τη συμβολή της Αρίθα Φράνκλιν στο κίνημα, τη δεκαετία του ‘60. Ο Σάρπτον την αποκάλεσε μάλιστα «σάουντρακ» του κινήματος με τα τραγούδια της όπως το θρυλικό Respect. «Ήταν μια μαύρη γυναίκα στον κόσμο των λευκών ανδρών», είπε χαρακτηριστικά.

Today let's remember the Queen of Soul #ArethaFranklin and leave this message for @realDonaldTrump pic.twitter.com/jqthraqdAX — Wayne Parcheman (@WayneParcheman) August 31, 2018

«Είχε τη φωνή μιας γενιάς, ίσως τη φωνή του αιώνα» είπε ο πρώην πρόεδρος, Μπιλ Κλίντον, λέγοντας ότι και ο ίδιος ήταν «γκρούπι» της Φράνκλιν πολύ πριν αναλάβει προεδρικά καθήκοντα. Κλείνοντας την ομιλία του, κράτησε το μικρόφωνο κοντά στο κινητό τηλέφωνό του για να ακουστεί από τα μεγάφωνα της εκκλησίας το χιτ «Think» της Φράνκλιν.

.@BillClinton speaks at #ArethaFranklin's funeral, says she was a woman who “lived with courage, not without fear, but overcoming her fears." Watch more of his speech here — https://t.co/p0whEnavRt pic.twitter.com/XmabhL4Jqe — ET Canada (@ETCanada) August 31, 2018

Την ώρα που η Αριάνα Γκράντε ερμήνευε προς τιμήν της «βασίλισσας της σόουλ», ο Κλίντον την κοιτούσε εκστασιασμένος, χωρίς να νοιάζεται ιδιαίτερα αν μαζί του βρισκόταν και η σύζυγός του, Χίλαρι!

Gross… Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. 🤮 pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y — Tim Young (@TimRunsHisMouth) August 31, 2018

Ο δήμαρχος του Ντιτρόιτ, Μάικ Ντάγκαν, στην ομιλία του για την Αρίθα Φράνκλιν ανακοίνωσε ότι θα μετονομάσει το Chene Park με το όνομα της θρυλικής τραγουδίστριας. «Το όμορφο διαμάντι μας θα ονομάζεται Aretha Franklin park και όταν τραγουδιστές των επόμενων γενεών θα έρχονται από όλον τον κόσμο για να δώσουν συναυλίες θα θυμούνται ότι τραγουδούν στο σπίτι της «Βασίλισσας της σόουλ», είπε ο Ντάγκαν.

Πολλές ροζ Κάντιλακ –για να θυμίζουν το πασίγνωστο τραγούδι «Freeway of Love» της Φράνκλιν – ήταν σταθμευμένες έξω από την εκκλησία για να ακολουθήσουν το φέρετρο μέχρι το Κοιμητήριο Γούντλοουν όπου ενταφιάστηκε η ντίβα, δίπλα στον πατέρα και τα αδέλφια της.

Η Αρίθα Φράνκλιν ήθελε η κηδεία της να μοιάζει με γιορτή, μία γιορτή που αρμόζει σε μία «βασίλισσα». Κι έτσι έγινε.

Smokey Robinson speaks at Aretha Franklin's funeral https://t.co/zcZKjsDALu — Tom Crinstam (@THCrinstam) August 31, 2018

Μολονότι η τελετή ήταν κλειστή για το ευρύ κοινό, πάρα πολλοί θαυμαστές της είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον ναό, κάτω από τον καυτό ήλιο, φορώντας μπλουζάκια με τυπωμένο το πρόσωπό της, για να την τιμήσουν.

Ετσι κι αλλιώς, κατά τις προηγούμενες ημέρες χιλιάδες θαυμαστές της συγκεντρώθηκαν στο Ντιτρόιτ για να τιμήσουν τη θρυλική τραγουδίστρια σε Μουσείο της πόλης, ξεκινώντας τις τετραήμερες εκδηλώσεις προς τιμήν της.

Ariana performing “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ at Aretha Franklin’s funeral pic.twitter.com/TE8rMK9pI2 — Ariana Grande Today (@atnmedias) August 31, 2018

Το επιχρυσωμένο φέρετρό της τοποθετήθηκε στο Μουσείο Τσαρλς Χ. Ράιτ, που είναι αφιερωμένο στην ιστορία των μαύρων Αμερικανών.

R-E-S-P-E-C-T: In honor of Aretha Franklin's life and legacy, the Welsh Guards Band play Aretha's hit "Respect" at the Changing of the Guard at Buckingham Palace. #buckinghampalace #arethafranklin #respect pic.twitter.com/b6vrXeokM0 — lafemmemerveilleuse (@largottes) August 31, 2018

Θαυμαστές της είχαν κατασκηνώσει όλη τη νύχτα έξω από το κτίριο για να προσκυνήσουν τη σορό της.

WATCH: Aretha Franklin's funeral is underway in Detroit. The service is drawing big names, including performances by Ariana Grande and Stevie Wonder and remarks by former President Bill Clinton https://t.co/UxVDmtsMTL pic.twitter.com/yvCnH9WhmN — CBS News (@CBSNews) August 31, 2018

Το βράδυ της Πέμπτης, στη συναυλία-αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε για τη Φράνκλιν, η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική, με τους θεατές να προσφέρουν φως από τα κινητά τους και να δημιουργούν ένα μαγικό κλίμα.

Φόρο τιμής στην σπουδαία ντίβα απέτισε και η μπάντα της βασιλικής φρουράς στη Βρετανία, παίζοντας το θρυλικό «Respect» κατά τη διάρκεια της αλλαγής φρουράς στο Μπάκιγχαμ το πρωί της Παρασκευής. Οι τουρίστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο παρακολούθησαν αυτή την ασυνήθιστη «παράσταση» της φρουράς.

Freeway of Love: Dozens of pink Cadillacs lining the streets of Detroit ahead of Aretha Franklin's funeral celebration Friday morning. pic.twitter.com/Hfir6fra8t — MSNBC (@MSNBC) August 31, 2018

Η Φράνκλιν πέθανε στις 16 Αυγούστου στο Ντιτρόιτ, από καρκίνο στο πάγκρεας.

WATCH: Aretha Franklin’s casket arrives at Greater Grace Temple in Detroit ahead of her funeral. The Queen of Soul will have a star-studded service including more than a dozen performances from all-stars like Stevie Wonder, Jennifer Hudson and Faith Hill. pic.twitter.com/8LDuNZytEP — CBS 21 News (@CBS21NEWS) August 31, 2018

Είχε συμπληρώσει 60 χρόνια καριέρας και ήταν μια από τις πλέον αξιοσέβαστες καλλιτέχνιδες στις ΗΠΑ, ενώ αγωνίστηκε επίσης και για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Καλό της ταξίδι. Θα μας λείψει…