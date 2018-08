Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ουίλιαμ και Χάρι τίμησαν τη μνήμη της μακριά από τα φλας

Την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 συμπληρώθηκαν 21 χρόνια από την ημέρα που κόπηκε απότομα το νήμα της ζωής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον τότε σύντροφό της, Ντόντι Αλ Φαγιέντ, προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολόνα στήριξης της οροφής του τούνελ Ποντ ντ’ Αλμά στο Παρίσι, προκειμένου να αποφύγει τους παπαράτσι που κυνηγούσαν το διάσημο ζευγάρι.

“Everyone needs to be valued. Everyone has the potential to give something back.” Princess Diana pic.twitter.com/qaohSZTycf — HISTORY (@HISTORY) August 31, 2018

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, το παλάτι του Κένσιγκτον δεν προγραμμάτισε καμία δημόσια υποχρέωση για τους δύο γιους της αδικοχαμένης πριγκίπισσας, αλλά ούτε και για τις συζύγους τους, Κέιτ Μίντλετον και Μέγκαν Μαρκλ, ώστε η οικογένεια να έχει τη δυνατότητα να τιμήσει τη μνήμη της αγαπημένης πριγκίπισσας των Βρετανών σε στενό κύκλο.

August 30, 2017: Princes William & Harry remember their mother, Princess Diana, 20 years after her death in a Paris car crash at her prior home, Kensington Palace. #cdnpoli #cdncrown #auspol #nz #cdnhist pic.twitter.com/zxy3JSGgLF — Canadian Crown 🇨🇦 (@Canadian_Crown) August 31, 2018

Αν και το περασμένο έτος οι δύο πρίγκιπες στην επέτειο θανάτου της μητέρας τους είχαν επισκεφθεί τον αγαπημένο της κήπο στο παλάτι του Κένσιγκτον, όπου και συναντήθηκαν με εκπροσώπους ιδρυμάτων που εκείνη στήριζε, φέτος επέλεξαν να τιμήσουν την επέτειο της μνήμης της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Today we remember Princess Diana on the anniversary of her death (1997)#PrincessDiana #Memories pic.twitter.com/YFF7A7HxTU — DoYouRemember? (@DoYouRemember) August 31, 2018

Η εκπρόσωπος Τύπου του παλατιού είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα: «Δεν έχει προγραμματιστεί καμία επίσημη υποχρέωση (για τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι) και δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για το τι θα κάνει η οικογένεια σήμερα».

21 years ago the world lost the queen of the people’s heart, a woman whose deeply loved and missed by many, #PrincessDiana you’ll always live on ❤️ pic.twitter.com/6SnAlEYv9N — m (@ddarveyy) August 31, 2018

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν 15 ετών όταν έχασε την μητέρα του και ο πρίγκιπας Χάρι 12 ετών. Και οι δύο σε συνεντεύξεις τους έχουν τονίσει πόσο δύσκολο ήταν να συμφιλιωθούν με τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Για τον πρίγκιπα Χάρι η φετινή χρονιά είναι η πρώτη που τιμά τη μνήμη της μητέρας του έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, με την οποία ένωσε τη ζωή του τον Μάιο.

Princess Diana's friend shares rare candid photo of royal on 21st anniversary of her death https://t.co/ll8tCqHsWl — Fox News (@FoxNews) August 31, 2018

Πάντως, αν και δημόσια δεν έγινε κάποια εκδήλωση για τα 21 χρόνια από τον θάνατο της πριγκίπισσας, αυτό δεν σημαίνει πως έχει ξεχαστεί. Μέσα στο έτος το παλάτι είχε διοργανώσει διάφορα events στη μνήμη της, ενώ η Μέγκαν Μαρκλ στον γάμο της φόρεσε ένα ζαφειρένιο δαχτυλίδι που ανήκε στη μητέρα του πρίγκιπα Χάρι.

Την ίδια μέρα, η αδελφή της Νταϊάνα, λαίδη Τζέιν Φέλοους, πραγματοποίησε μέσα στην εκκλησία ομιλία για την πριγκίπισσα και απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη της.