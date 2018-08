Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Αρίθα Φράνκλιν

Η Αρίθα Φράνκλιν πέθανε στις 16 Αυγούστου στο Ντιτρόιτ, από καρκίνο στο πάγκρεας. Είχε συμπληρώσει 60 χρόνια καριέρας και ήταν μια από τις πλέον αξιοσέβαστες καλλιτέχνιδες στις ΗΠΑ, ενώ αγωνίστηκε επίσης και για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Τώρα, έπειτα από τόσες συγκλονιστικές ερμηνείες της, ήρθε η ώρα για τον αποχαιρετισμό…

Δείτε εικόνες με τον φακό του (Reuters/Mike Segar)

Η σορός της «βασίλισσας της σόουλ» εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα για δύο μέρες, Τρίτη και Τετάρτη, στο Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας του Ντιτρόιτ, την πόλη όπου έζησε σχεδόν όλη τη ζωή της.

Στο συγκεκριμένο μουσείο είχε γίνει παρόμοια τελετή και για την ακτιβίστρια των πολιτικών δικαιωμάτων Ρόζα Παρκς, που πέθανε το 2005.

Το Ντιτρόιτ, που θεωρείται η πατρίδα της σόουλ μουσικής, έτσι κι αλλιώς πενθεί από την ημέρα που ο θάνατος της Φράνκλιν έγινε γνωστός. Το επιχρυσωμένο φέρετρό της βρίσκεται μέσα στο μουσείο, που είναι αφιερωμένο στην ιστορία των μαύρων Αμερικανών, ενώ θαυμαστές της είχαν κατασκηνώσει όλη τη νύχτα έξω από το κτίριο, για να προσκυνήσουν τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Ορισμένοι από τους θαυμαστές της έφτασαν στο Ντιτρόιτ ντυμένοι με μπλουζάκια που είχαν τυπωμένο επάνω το πρόσωπό της. «Είναι η βασίλισσα. Είναι ίνδαλμα, είναι θρύλος. Απλώς, είναι τιμή μας να βρισκόμαστε εδώ για να την τιμήσουμε», εξήγησε ένας από αυτούς στο τοπικό κανάλι Local 4 News.

«Η μουσική της άλλαξε τη ζωή πολλών και είναι τιμή να είμαστε εδώ», πρόσθεσε ένας άνδρας που έφτασε στο Ντιτρόιτ από το γειτονικό Οχάιο. «Άγγιξε τόσους πολλούς ανθρώπους», συνέχισε ο ίδιος.

Travelling in style, like she always did, #ArethaFranklin arrives in a golden casket, as fans wait to see her lie in state here in #Detroit. pic.twitter.com/8bL6EcSbVj

— Rajini Vaidyanathan (@BBCRajiniV) August 28, 2018