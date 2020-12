Bee Gees: Οι βασιλιάδες της disco με τις πληγωμένες καρδιές

Μαζί με τους Abba και τους Beach Boys, οι Bee Gees θα μείνουν στην μουσική ιστορία ως η μπάντα με τα καλύτερα φωνητικά.

Τα τρία αδέλφια Γκιμπ, οι βρετανοί βασιλιάδες της disco, που μεσουράνησαν τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, είναι το αντικείμενο ενός νέου εντυπωσιακού ντοκιμαντέρ, που έκανε πρεμιέρα το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου, στο HBO.

Με τίτλο «Οι Bee Gees: Πώς μπορείς να γιάνεις μία ραγισμένη καρδιά», o σκηνοθέτης Φρανκ Μάρσαλ, στενός συνεργάτης και παραγωγός του Στίβεν Σπίλμπεργκ, παρουσιάζει την άνοδο και την πτώση και ξανά την άνοδο του συγκροτήματος, που έφτασε στο απόγειό του το 1977 γράφοντας μουσική για την ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο».

Αυτό που κάνει πολύ καλά το ντοκιμαντέρ, γράφει ο Χανκ Στιούβερ, τηλεκριτικός της Washington Post, είναι να εστιάσει στο τρομερό ταλέντο των τριών αδελφών και τα εκπληκτικά τους επιτεύγματα. Γιατί ο Μπάρι, ο Μόρις και ο Ρόμπιν Γκιμπ, δεν τραγουδούσαν απλά αξεπέραστες μελωδίες με μοναδικό τρόπο, αλλά τις έγραφαν οι ίδιοι και συχνά έκαναν και την παραγωγή. Οταν δε, η disco γκρεμίστηκε από το βάθρο των τσαρτ, τα αδέλφια έγραψαν μεγάλες επιτυχίες για άλλες διασημότητες.

Η ιστορία τους ξεκινά τη δεκαετία του ’50, πρώτα στην Αγγλία και αργότερα στην Αυστραλία, όπου είχε μετακομίσει η οικογένειά τους. Αφού είχαν βγάλει 12 σινγκλ και είχαν κάνει το πρώτο τους χιτ, ο φιλόδοξος πατέρας τους, Χιου Γκιμπ, έγραψε στον θρυλικό μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Επσταϊν, ότι τα τρία παιδιά του ήταν καλύτερα και από τα Σκαθάρια. Ο έμπειρος Επσταϊν δεν μπορούσε να αγνοήσει το ταλέντο τους και τους ανέθεσε στον βοηθό του, Ρόμπερτ Στίγκγουντ.

Τα αδέλφια Γκιμπ επέστρεψαν στην Αγγλία και ξεκίνησαν τη μεγάλη τους διεθνή καριέρα, το 1967. Για πολλά χρόνια, ήταν αστέρια της ποπ.

Το ντοκιμαντέρ δείχνει εμφατικά πώς οι ιστορίες που μένουν στη μνήμη μας μερικές φορές δεν είναι απαραίτητα και οι πραγματικές ή ολοκληρωμένες.

Ο μοναδικός που έχει απομείνει εν ζωή από τους τρεις είναι ο Μπάρι Γκιμπ. Ο Μόρις πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 53 ετών, το 2003, από ανακοπή, ενώ ακολούθησε ο δίδυμος αδελφός του, Ρόμπιν, το 2012 από καρκίνο.

Ο 74χρονος σήμερα Μπάρι, εξηγεί στο ξεκίνημα του ντοκιμαντέρ, πώς οι ιστορίες και οι εικόνες αλλάζουν όσο περνά ο αμείλικτος χρόνος: «Αρχίζω και αναγνωρίζω ότι τίποτα δεν είναι αλήθεια. Τίποτα. Ολα εξαρτώνται από το πώς τα βλέπουμε. Η άμεση οικογένειά μου δεν υπάρχει πια, έτσι είναι η ζωή. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε οικογένεια, κάποιος πάντα μένει τελευταίος. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, έχω φανταστικές αναμνήσεις, αλλά οι αναμνήσεις του καθενός είναι διαφορετικές. Αυτές είναι οι δικές μου».

Με άλλα λόγια, σημειώνει ο συντάκτης, οι Bee Gees έχασαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πλήρη τους ιστορία, όπως την θυμόταν το κάθε μέλος της θρυλικής μπάντας, όσο ζούσαν και τα δίδυμα αδέλφια.

Oι Bee Gees είχαν τη σπάνια ικανότητα να επαναπροσδιορίζονται ανάλογα με τις διαθέσεις του κόσμου του ραδιοφώνου, που εκείνες τις δεκαετίες, ανέβαζε και κατέβαζε συγκροτήματα από την κορυφή.

Εμπνεόμενοι από τον Οτις Ρέντινγκ και τους Mills Brothers, το 1967, έγραψαν την μεγάλη τους επιτυχία, «To Love Somebody». Εκεί θα μπορούσε να είχε τελειώσει η καριέρα τους και να ήταν ευχαριστημένοι.

Οι εικόνες από εκείνα τα πρώτα τους χρόνια στην κορυφή των τσαρτ έχουν το ίδιο ή και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την εποχή του «Saturday Night Fever», γράφει ο Στιούβερ.

Μιλώντας στην κάμερα, ο Κρις Μάρτιν των Coldplay σημειώνει πως οι Bee Gees ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν ότι το να παραμείνει κανείς για πολλά χρόνια ενεργός στη μουσική βιομηχανία, σημαίνει ότι θα περάσει και διαστήματα θεωρούμενος ως «τελειωμένος».

Η συγγενική τους σχέση βοήθησε όσο και προκάλεσε προβλήματα, στα οποία δεν στέκεται ο σκηνοθέτης. Αντίθετα δείχνει τους τρεις τους να τονίζουν το πόση αγάπη υπήρχε μεταξύ τους. Ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis και ο Nick Jonas, και οι δύο σε συγκροτήματα με τα αδέλφια τους, συμφωνούν για το πόσο πολύπλοκο είναι.

Ετσι, κάποια περίοδο, ο Ρόμπιν δεν μιλούσε στον Μπάρι και έκανε σόλο δουλειές. Ο Μόρις έλεγε πάντα ότι αυτός ήταν ο ειρηνοποιός στο συγκρότημα.

«Ηταν μία μπάντα R&B, που δεν το είχε καταλάβει ακόμα», λέει ο Ερικ Κλάπτον

Η δεκαετία του ’70, ξεκίνησε με άλλη μία καταπληκτική μπαλάντα και μεγάλη επιτυχία, το «How Can You Mend a Broken Heart», αλλά τα αδέλφια αναζητούσαν έναν νέο ήχο για το ταλέντο τους. Ο Στίγκγουντ, που στο μεταξύ, είχε φτιάξει τη δική του δισκογραφική, τους προέτρεψε να ακολουθήσουν τα χνάρια του Ερικ Κλάπτον, να μετακομίσουν στο Μαϊάμι και να πειραματιστούν.

«Ηταν μία μπάντα R&B, που δεν το είχε καταλάβει ακόμα», λέει ο Ερικ Κλάπτον, που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ.

Εκεί ήταν που οι Bee Gees εν τέλει απογειώθηκαν, χάρη στην ακρίβεια και την τελειότητά τους, γράφει ο Στιούβερ.

Το 1975, κυκλοφόρησαν την πρώτη επιτυχία της νέας τους εποχής, το κομμάτι «Jive Talkin’», το οποίο εμπνεύστηκαν από τον θόρυβο που έκαναν οι ρόδες των αυτοκινήτων σε μία γέφυρα του Μαϊάμι.

Δουλεύοντας με τον τούρκο παραγωγό Αρίφ Μαρντίν, στο τραγούδι «Nights on Broadway», ο Μπάρι αναγκάστηκε να βγάλει μία φωνή που δεν ήξερε ότι είχε. Και έτσι γεννήθηκε το περίφημο φαλσέτο των Bee Gees.

Ο νέος τους ήχος τους οδήγησε σε δυσθεώρατες κορυφές φήμης και πλούτου, που τα αδέλφια δεν είχαν ποτέ τους φανταστεί. Ο Στίγκγουντ, που έκανε την παραγωγή στο σάουντρακ μίας νέας ταινίας για την ανερχόμενη σκηνή της disco στο Μπρούκλιν, τους ζήτησε να γράψουν «το καλύτερο τραγούδι για την αγάπη που έχετε γράψει ποτέ».

Και τα αδέλφια έκαναν αυτό ακριβώς, γράφοντας το «How Deep Is Your Love», αλλά και τα« Stayin’ Alive» και «Night Fever». Το διπλό άλμπουμ πούλησε 45 εκατομμύρια αντίτυπα!

Οι Bee Gees λάτρεψαν τη δόξα τους αλλά συνέχισαν να γράφουν το ένα χιτ μετά το άλλο. Ανά πάσα στιγμή, είχαν 5-6 τραγούδια στο Τοπ-40.

Κάποια στιγμή όμως, η disco κούρασε τους ροκάδες, που πέρασαν εκδικητικά στην αντεπίθεση. Ενας ραδιοφωνικός παραγωγός στο Σικάγο, ο Στιβ Νταλ, ζήτησε από τους ακροατές του να πάνε σε ένα ματς μπέιζμπολ και να φέρουν μαζί άλμπουμ της disco, τα οποία θα ανατινάσσονταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χιλιάδες ανταποκρίθηκαν και η εκδήλωση, που έμεινε στην ιστορία ως «η νύχτα που γκρεμίστηκε η disco», κατέληξε σε σοβαρά επεισόδια με την αστυνομία.

Πολλά από τα άλμπουμ ήταν φυσικά των Bee Gees, ενώ η πλειοψηφία τους ανήκε σε μαύρους καλλιτέχνες. «Ηταν μία φασιστική, ρατσιστική και ομοφοβική συγκέντρωση, και οι Bee Gees βρέθηκαν στη μέση, γιατί ως συγκρότημα, ήταν μέρος της κουλτούρας που ανύψωνε τον κόσμο και έκανε τους ανθρώπους να αισθάνονται όμορφα», λέει ο Βινς Λόρενς, πρωτοπόρος της house μουσικής.

Τα αδέλφια Γκιμπ δεν περίμεναν τέτοια αντίδραση. Αισθάνθηκαν πληγωμένοι, θυμωμένοι και μπερδεμένοι. Το άστρο τους είχε αρχίσει να ξεθωριάζει.

Τότε, διοχέτευσαν τη μουσική τους ιδιοφυία προς άλλη κατεύθυνση, γράφοντας μεγάλες επιτυχίες για άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες: Στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ έδωσαν τα «Guilty» και «A Woman in Love», στην Ντιόν Γουόργουικ το «Heartbreaker», στην Ντόλι Πάρτον και τον Κένι Ρότζερς το «Islands in the Stream».

Το 1997, η μουσική βιομηχανία αναγνώρισε την τεράστια προσφορά τους στη μουσική, βάζοντάς τους στο Rock & Roll Hall of Fame. Τουλάχιστον, πρόλαβαν να δουν αυτή τη μέρα όλα τα αδέλφια.

Η απώλειά τους όμως, είναι δυσβάστακτη για αυτόν που έμεινε πίσω: «Δεν μπορώ να αποδεχθώ το γεγονός ότι (ο Ρόμπιν, ο Μόρις και ο νεότερος αδελφός, Αντι) δεν είναι πια εδώ. Δεν μπόρεσα ποτέ. Θα προτιμούσα να τους έχω εδώ μαζί μου και να μην είχαμε καμία επιτυχία», λέει ο Μπάρι Γκιμπ.