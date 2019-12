«Πόλεμος» τέλος: έκλεισε το εμπορικό deal ΗΠΑ και Κίνας

Οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν σε μία επί της αρχής εμπορική συμφωνία, ανέφερε το πρακτορείο Bloomberg το βράδυ της Πέμπτης 12 Δεκεμβρίου επικαλούμενο «ενημερωμένες πηγές», σημειώνοντας επιπροσθέτως ότι αυτή η συμφωνία «πρώτης φάσης» αναμένει την υπογραφή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά το αμερικανικό πρακτορείο η οριστικοποίηση της συμφωνίας είναι θέμα ωρών, αφού θα προηγηθεί η συνάντηση των εμπορικών συμβούλων με τον Τραμπ. Οι όροι είναι συμπεφωνημένοι, αλλά το νομικό κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Νωρίτερα την Πέμπτη είχε αναρτηθεί από τον αμερικανό πρόεδρο ένα tweet στο οποίο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι πολύ κοντά στην υπογραφή μιας εμπορικής συμφωνίας: «Eίμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε κάτι ΜΕΓΑΛΟ με την Κίνα. Το θέλουν, και το ίδιο θέλουμε και εμείς».

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019