Πλήγμα για Zara: Απεργία τη Black Friday σε επτά χώρες της Ευρώπης

Οι εργαζόμενοι στη Zara σκοπεύουν να διαδηλώσουν έξω από τα καταστήματα σε επτά ευρωπαϊκές χώρες τη Black Friday, μια καίρια ημέρα για τις πωλήσεις, προκειμένου να απαιτήσουν την επαναφορά ενός συστήματος συμμετοχής στα κέρδη, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο τους.

Το ισπανικό συνδικάτο CCOO συντονίζει τις προγραμματισμένες διαμαρτυρίες της 28ης Νοεμβρίου με τα συνδικάτα στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μπροστά από καταστήματα Zara σε μεγάλες πόλεις.

Η Ρόσα Γαλάν, εκπρόσωπος του CCOO στην Inditex (τη μητρική εταιρεία της Zara), δήλωσε στο Reuters ότι η Inditex είχε στο παρελθόν ένα σύστημα συμμετοχής στα κέρδη, το οποίο όμως καταργήθηκε μετά την πανδημία.

«Ζητάμε για ακόμη μία φορά από μια εταιρεία με τεράστια κέρδη —που είναι αποτέλεσμα της δουλειάς του προσωπικού της— να τα κατανείμει δίκαια», είπε η Γαλάν. Δεν ήταν σαφές πόσοι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες.

Ο μεγαλύτερος εισηγμένος όμιλος λιανικής πώλησης fast fashion στον κόσμο έχει σημειώσει ισχυρή αύξηση πωλήσεων μετά την πανδημία, με τη μετοχή του να έχει διπλασιάσει την αξία της σε σχέση με πριν από τρία χρόνια.

Η Black Friday —η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου— και οι εβδομάδες γύρω από αυτή αποτελούν κρίσιμη περίοδο πωλήσεων, την οποία οι όμιλοι λιανικών πωλήσεων αξιοποιούν για να προσελκύσουν καταναλωτές στα καταστήματα και να ξεστοκάρουν προϊόντα πριν από τις νέες εορταστικές συλλογές. Οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο παγκοσμίως αξιοποιούν επίσης τη μέρα για να αναδείξουν τα αιτήματά τους μέσω απεργιών και διαδηλώσεων.

Την παραμονή της Black Friday το 2022, εργαζόμενοι στην Ισπανία διαδήλωσαν ζητώντας αυξήσεις, και τρεις μήνες αργότερα η Inditex συμφώνησε σε αύξηση 20% του μέσου μισθού των εργαζομένων στα καταστήματά της στη χώρα.

