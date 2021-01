Πέθανε ο Τζέρι Μάρσντεν, η φωνή του «You’ll never walk alone»

Τραγουδούσαν στη σκιά των μεγάλων Beatles. Ηταν όμως το ίδιο παιδιά του Λίβερπουλ όπως και αυτοί —ίσως και περισσότερο. Διότι έμειναν εκεί. Και χάρισαν στην ομάδα της πόλης το τραγούδι της και μέσω αυτής της ομάδας ο ήχος τους —και η φωνή του Τζέρι Μάρσντεν— ακούγονται και σήμερα επίκαιροι και φρέσκοι, δονώντας γήπεδα στα πέρατα του κόσμου: «You’ll never walk alone».

Αυτή η φωνή σίγησε την Κυριακή: Ο Τζέρι Μάρσντεν, των Gerry & the Pacemakers, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών μετέδωσε το BBC. O φίλος του ο Πιτ Πράις είπε ότι ο Μάρσντεν πέθανε ύστερα από ολιγοήμερη ασθένεια σχετική με την καρδιά του.

H μπάντα του Τζέρι και του αδελφού του, Φρέντι Μάρσντεν (στην πορεία προστέθηκαν ο Λες Τσάντγουικ και Αρθουρ ΜακΜάον, που έφυγε για να έρθει ο Λες Μαγκουάιρ) είχε μια παράλληλη πορεία με τους Beatles, φυσικά πάντα στην τεράστια σκιά τους. Οι Gerry & the Pacemakers είχαν με τα «Σκαθάρια» κοινό μάνατζερ, τον θρυλικό Μπράιαν Επστάιν και κοινό παραγωγό, τον επίσης θρυλικό Τζορτζ Μάρτιν.

Τα τρία πρώτα τραγούδια τους, «How Do You Do It?», «I Like It» και «You’ll Never Walk Alone» έφτασαν στο Νο1 του καταλόγου των επιτυχιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ρεκόρ που δεν είχαν καταφέρει ούτε οι Beatles. Αλλά παρά τις περιοδείες και την εξίσου μεγάλη επιτυχία τους με το «Ferry cross the Mersey», δεν έκαναν κάτι περισσότερο.

Η διαφορά τους με τους Beatles; Την περιέγραψε ο ίδιος ο Τζέρι κάποτε: «Τα τραγούδια μας ήταν ευχάριστα, η μουσική απλή. Δεν θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο».

Άλλαξαν όμως τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Το τραγούδι τους υιοθετήθηκε από τη Λίβερπουλ, ίσως την πιο επιτυχημένη αγγλική ομάδα όλων των εποχών. Και πλέον η φωνή του Μάρσντεν θα συνοδεύει για πάντα τους Κόκκινους. Οι οποίοι τον αποχαιρέτησαν με μια ανάρτηση στα social media.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing.

Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV

— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021