Παρενόχλησε 17χρονο αγόρι η φωνή του #MeToo Αζια Αρτζέντο;

Είναι τόσες οι ανατροπές και οι παράμετροι στο σίριαλ «Σεξουαλική παρενόχληση στο Χόλιγουντ», που κανείς πλέον δεν ξέρει τι να πιστέψει. Με ένα εκτενές ρεπορτάζ οι New York Times, αναφέρονται στην περίπτωση της Αζια Αρτζέντο, οι αποκαλύψεις της οποίας για τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απομυθοποίησή του και στην αρχή των αναρίθμητων αποκαλύψεων σχετικά με τις σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος γυναικών.

Τώρα όμως, φαίνεται ότι και η ίδια βρέθηκε σε πολύ δυσχερή θέση, καθώς, όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, η ίδια η Αρτζέντο συμφώνησε μυστικά λίγο μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Γουάινσταϊν, να πληρώσει αποζημίωση 380.000 δολαρίων έναν ηθοποιό που την κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση!

Πρόκειται για τον 22χρονο μουσικό και ηθοποιό Τζίμι Μπένετ τον οποίο η Αρτζέντο φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά σε ένα ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια πριν από πέντε χρόνια, όταν εκείνος ήταν 17 ετών (και δύο μηνών). Εκείνη ήταν τότε 37 ετών. Στην Καλιφόρνια η ελάχιστη ηλικία για συναινετικό σεξ είναι 18 ετών. Οι δικηγόροι του Τζίμι Μπένετ περιέγραψαν την συνάντηση στο ξενοδοχείο ως «σεξουαλική επίθεση» που τραυμάτισε τον νεαρό ηθοποιό απειλώντας την ψυχική του υγεία.

Η αρχική απαίτηση αποζημίωσης ήταν ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων για «πρόκληση συναισθηματικού τραύματος και απώλεια εισοδήματος έπειτα από σεξουαλική επίθεση»- σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα.

Τελικά οι δύο πλευρές συμβιβάστηκαν στο ποσό των 380.000 δολαρίων. Οι Times έχουν στην κατοχή τους έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν και μία φωτογραφία, που τραβήχτηκε τον Μάιο του 2013, που δείχνει τον Μπένετ με την Αρτζέντο ξαπλωμένους στο κρεβάτι.

Τρεις άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα της φωτογραφίας. Σύμφωνα με τα έγγραφα, η δικηγόρος της Αρτζέντο Κάρι Γκόλντμπεργκ περιέγραψε το συγκεκριμένο ποσόν ως «βοήθεια προς τον κ. Μπένετ».

Η εφημερίδα προσπάθησε να επικοινωνήσει με την ηθοποιό ή την δικηγόρο της για κάποιο σχόλιο σχετικά με την τόσο ανατρεπτική υπόθεση, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ούτε ο Μπένετ θέλησε να δώσει κάποια συνέντευξη για την υπόθεση και ο δικηγόρος του δήλωσε πως από δω και πέρα σκοπεύει να επικεντρωθεί στην εργασία του και τη μουσική.

Ο Μπένετ υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένος ως ηθοποιός παιδί-θαύμα. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι η γνωριμία του με την Αρτζέντο πάει πολλά χρόνια πίσω, αφού εκείνος έπαιζε στην ταινία «Η απατηλή όψη της καρδιάς» (The Heart Is Deceitful Above All Things) του 2004, που σκηνοθέτησε και στην οποία έπαιξε και η ίδια η Αρτζέντο. Ο Μπένετ ήταν τότε 8 ετών και υποδυόταν τον γιο της Αρτζέντο. Τα καυστικά σχόλια περί οιδιπόδειου συμπλέγματος έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου.

Αλλοι πάλι, πιστεύουν ότι όλη αυτή η ιστορία, δεν είναι παρά μια καλοστημένη παγίδα από την πλευρά του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, προκειμένου να εκδικηθεί τη γυναίκα που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο διασυρμό του.

Η Αζια Αρτζέντο, κόρη του διάσημου Ιταλού σκηνοθέτη ταινιών τρόμου Ντάριο Αρτζέντο, έγινε μια από τις πιο δυνατές φωνές του κινήματος κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών από άντρες #MeToo. Τον Μάιο toy 2018, δίνοντας ναν πύρινο λόγο στο Φεστιβάλ των Καννών αποκάλεσε τη συγκεκριμένη διοργάνωση ως «το πεδίο δράσης» του Γουάινσταϊν και μάλιστα ανέφερε πως ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός την είχε βιάσει εκεί το 1997 όταν εκείνη ήταν 21 ετών.