Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς – δεν θα υπάρξει αντικατάσταση

Την παραίτησή του υπέβαλε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Τουρνάς είχε ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει κατά τον τελευταίο ανασχηματισμό, ωστόσο τού ζητήθηκε να παραμείνει στην ηγεσία του χαρτοφυλακίου, έως την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κ. Τουρνάς εργάστηκε για την ενίσχυση του επιχειρησιακού μηχανισμού της πολιτικής προστασίας, αφήνοντας πίσω του -όπως σημειώνεται από κυβερνητικές πηγές- ένα «έτοιμο και αποτελεσματικό σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων».

Με την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου, υπέβαλε και επισήμως την παραίτησή του. Η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αντικατάσταση και η θέση του υφυπουργού δεν θα πληρωθεί.

Σε δήλωσή του ο Ευάγγελος Τουρνάς αναφέρει ότι έπειτα από τέσσερα χρόνια και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της φετινής αντιπυρικής περιόδου, «κλείνει για εμένα ένας μεγάλος κύκλος υπηρέτησης της αποστολής της Πολιτικής Προστασίας της χώρας».

Επίσης, ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν «στην προσπάθεια δημιουργίας του μηχανισμού αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και του νέου Πυροσβεστικού Σώματος» και τον Κυριάκο Μητσοτάκη «για την τιμή που μου έκανε και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, αναθέτοντάς μου αυτή την υψηλών απαιτήσεων αποστολή».

Ο κ. Τουρνάς υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση την αποστολή της Πολιτικής Προστασίας και συνέβαλε στη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού και σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος, ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης

«Με τη βαθιά του γνώση, την αποφασιστικότητά του και την επιχειρησιακή του αντίληψη, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού και σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος, του βασικού βραχίονα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της πατρίδας μας. Τον ευχαριστώ θερμά για την κοινή μας διαδρομή, τη στήριξη και τη συνεργασία του, και του εύχομαι κάθε επιτυχία και προσωπική ευτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Η παρακαταθήκη του στο Υπουργείο θα είναι πάντα ζωντανή και έντονη», πρόσθεσε.

