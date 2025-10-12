Πακιστάν – Αφγανιστάν σε νέα κρίση: Συγκρούσεις με δεκάδες νεκρούς

Σε φάση νέας κρίσης βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, καθώς την Κυριακή ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις στις οποίες έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

Οπως μετέδωσαν διεθνή Μέσα, οι αφγανικές δυνάμεις σκότωσαν 58 πακιστανούς στρατιώτες και κατέλαβαν προσωρινά περισσότερες από 20 πακιστανικές στρατιωτικές θέσεις σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ως αντίποινα, για τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε την Πέμπτη το Πακιστάν εναντίον της Καμπούλ.

Εννέα Αφγανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις, είπε ο εκπρόσωπος του στρατού Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ. Το Ισλαμαμπάντ δεν επιβεβαιώνει αυτούς τους αριθμούς.

Ο Μουτζαχίντ ανέφερε πως οι εχθροπραξίες σταμάτησαν έπειτα από αίτημα του Κατάρ και ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε αμυντική θέση, αν και υποστήριξε πως οι πακιστανικές επιθέσεις συνεχίζονται.

Τη νύχτα της Πέμπτης, πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στοχοθέτησαν για πρώτη φορά την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Ως απάντηση, δυνάμεις των Ταλιμπάν πραγματοποίησαν επιθέσεις, κατά μήκος της Γραμμής Ντουράντ, που χωρίζει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν προειδοποίησε πως το Αφγανιστάν θα απαντήσει σε περαιτέρω επιθέσεις και διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την κυριαρχία του.

Deadly clashes erupted between the Taliban and Pakistani forces across the Afghanistan border, with each side claiming to have captured or destroyed outposts. The fighting follows an alleged Pakistani strike on Kabul, which the Taliban called a violation of their sovereignty. pic.twitter.com/pWSb6HAZqE — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 12, 2025

Και το Ισλαμαμπάντ υποσχέθηκε μια «σθεναρή απάντηση» στις επιχειρήσεις – αντίποινα του Αφγανιστάν εναντίον των δυνάμεών του.

«Δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός στην άμυνα του Πακιστάν και κάθε πρόκληση θα ακολουθηθεί από μια σθεναρή και αποτελεσματική απάντηση», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, κατηγορώντας την Καμπούλ ότι φιλοξενεί «τρομοκρατικά στοιχεία».

«Το Αφγανιστάν παίζει με τη φωτιά και το αίμα», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, διαβεβαιώνοντας πως ο γείτονάς του θα λάβει «όπως η Ινδία, μια συντριπτική απάντηση προκειμένου να μην τολμήσει πλέον να ρίξει ούτε εχθρικό βλέμμα στο Πακιστάν».

Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν κάλεσαν το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

