ΕΕ: Κυρώσεις στο αέριο, αλλά λιπάσματα made in Russia

Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεσμεύτηκε να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τον Σεπτέμβριο του 2027, οι ποσότητες που αγοράζει έχουν ήδη μειωθεί, όμως συνεχίζει να εισάγει ρωσικά λιπάσματα που παρασκευάζονται βάση το φυσικό αέριο, γράφει ο Economist, σχολιάζοντας πως με αυτό τον τρόπο η εξάρτηση από τη Ρωσία δεν έχει τελειώσει. Και οι αυξανόμενες κυρώσεις της ΕΕ, που αποσκοπούν στο να καταστήσουν και τα λιπάσματα μη ανταγωνιστικά, μπορεί τελικά να μην έχουν αποτέλεσμα.

Το ιστορικό σύμφωνα με τον Economist: «Πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Μόσχα προμήθευε το 30% όλων των λιπασμάτων που αγόραζαν οι ευρωπαίοι αγρότες. Οι εισαγωγές μειώθηκαν και η Ευρώπη επέβαλε κυρώσεις σε ορισμένα στελέχη ρωσικών εταιρειών λιπασμάτων, σύντομα όμως κατέστη σαφές ότι οι ίδιες οι εταιρείες και τα προϊόντα τους εξαιρούνταν. Ετσι, οι εισαγωγές ανέκαμψαν: μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το μερίδιο της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκε στο 1/3. Και τον περασμένο Ιούνιο η ΕΕ έσπασε το δεκαετές ρεκόρ εισαγωγής ρωσικών λιπασμάτων. Το εμπόριο γίνεται με μεσίτες στην Ελβετία ή στον Περσικό Κόλπο».

Βάσει του σκεπτικού του δημοσιεύματος, η ΕΕ διστάζει να διακόψει την εισαγωγή ρωσικών λιπασμάτων για να μην εξοργίσει τα αγροτικά στρώματα των κρατών-μελών της και, συνεπώς, για να μην αντιμετωπίσει νέο κύμα οργισμένων διαδηλώσεων, «όπως το 2024, όταν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες οδήγησαν κομβόι από τρακτέρ σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένων των Βρυξελλών».

Η λύση θα μπορούσε να δοθεί μέσω της ευρωπαϊκής παραγωγής ή με εισαγωγές από άλλες χώρες.

Το 2020 η Ευρώπη διέθετε 120 εργοστάσια του κλάδου, που κάλυπταν το 70% των αναγκών σε αζωτούχα λιπάσματα. Ομως η λειτουργία των εργοστασίων βασιζόταν στη Ρωσία, είτε για φυσικό αέριο είτε για αμμωνία. Οταν οι ρωσικοί αγωγοί φυσικού αερίου έκλεισαν και οι τιμές εκτοξεύθηκαν, η Ευρώπη μείωσε την παραγωγή της κατά 70%. Και μόλις το μισό αυτής της χαμένης δυναμικότητας έχει ανακτηθεί, εκτιμά ένας ειδικός του κλάδου. Τα ευρωπαϊκά εργοστάσια παρέχουν τώρα μάλλον τη μισή ποσότητα λιπασμάτων. Αλλά και οι επενδυτές διστάζουν να στηρίξουν την ευρωπαϊκή παραγωγή λόγω των δαπανηρών περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ.

Τη δεύτερη λύση, των εισαγωγών από τρίτους, θα μπορούσαν να τη δώσουν χώρες όπως η Αίγυπτος, η Αλγερία, το Μαρόκο, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, «όλες πιο ακριβές από τη Ρωσία, ειδικά στα λιπάσματα αζώτου».

Ο Economist σημείωσε: «Τον περασμένο Ιούλιο, η ΕΕ ελπίζοντας να ωθήσει τους εισαγωγείς να βρουν μη ρωσικές πηγές, επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς στα αζωτούχα λιπάσματα της Ρωσίας, ξεκινώντας από 40 ευρώ για κάθε τόνο αζωτούχου λιπάσματος. Ηταν ένας μέτριος φόρος για προϊόντα που κόστιζαν 400-700 δολάρια ανά τόνο. Ο δασμός ανήλθε στα 60 ευρώ ανά τόνο την 1η Ιουλίου και θα αυξηθεί στα 315 ευρώ ανά τόνο μετά το μέσον του 2028.

»Αλλά αν το κόστος των λιπασμάτων θεωρηθεί ότι αυξάνεται πολύ γρήγορα, ο συντελεστής θα μειωθεί, αφού οι εισαγωγές έχουν μειωθεί σημαντικά από τον Ιούλιο, όμως οι αποθήκες έχουν στοκάρει άφθονο φθηνό ρωσικό απόθεμα που εισήχθη πριν από την έναρξη ισχύος των δασμών. Το κάλιο και ο φώσφορος υπόκεινται σε πολύ χαμηλότερους δασμούς. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η αγορά τους είναι λιγότερο πιθανό να χρηματοδοτήσει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας, επειδή κατασκευάζονται από ορυκτά άλατα και όχι από φυσικό αέριο που αγοράζεται από την Gazprom, η οποία είναι το κρατικό μονοπώλιο του ρωσικού φυσικού αερίου.

»Αν οι δασμοί διατηρηθούν, θα πρέπει τελικά να αποσυρθούν τα ρωσικά αζωτούχα λιπάσματα από την ευρωπαϊκή αγορά με βάση την τιμή τους. Ωστόσο, οι τιμές από άλλους προμηθευτές θα αυξηθούν επίσης από την 1η Ιανουαρίου, όταν τεθεί σε ισχύ ο μηχανισμός προσαρμογής των συνόρων άνθρακα της ΕΕ, ο CBAM. Αυτός επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές λιπασμάτων που χρησιμοποιούν διαδικασίες παραγωγής έντασης άνθρακα για την παραγωγή λιπασμάτων αμμωνίας».

Οι αγρότες φοβούνται ότι θα καταλήξουν να πληρώσουν τον λογαριασμό και σχεδιάζουν διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου.

