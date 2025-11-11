Ουκρανία: 300 Ρώσοι πολεμούν μέσα στο Ποκρόφσκ

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι περίπου 300 ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται μέσα στο υπό πολιορκία Ποκρόφσκ και ότι η Μόσχα ενέτεινε τις προσπάθειες να φέρει περισσότερους στρατιώτες μέσα στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, εκμεταλλευόμενη την πυκνή ομίχλη.

«Ο σκοπός τους παραμένει αναλλοίωτος, να φθάσουν στα βόρεια όρια του Ποκρόφσκ και να επιχειρήσουν στη συνέχεια να περικυκλώσουν την πόλη», ανέφερε στο Facebook το 7ο Σώμα Αλεξιπτωτιστών της Ουκρανίας.

Σφοδρές μάχες γύρω από την ανατολική ουκρανική πόλη, που ήταν άλλοτε σημαντικός ουκρανικός οδικός και σιδηροδρομικός κόμβος, μαίνονται επί μήνες καθώς η Μόσχα προωθείται αργά στην ανατολική Ουκρανία.

Εξάλλου, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Σαράτοφ της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Ακόμα, έπληξε «Θαλάσσιο Τερματικό Σταθμό Πετρελαίου» στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία και αποθήκη στο κατεχόμενο Ντονέτσκ, σύμφωνα με ανάρτηση του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε πλήρως το ανατολικό τμήμα της πόλης Κουπιάνσκ στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου και προωθείται μέσα στο Ποκρόφσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι στρατεύματά του πήραν τον έλεγχο του οικισμού Νοβουσπενίφσκε στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια.

