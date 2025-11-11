Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ ζήτησε να τεθεί εκτός νόμου το AfD

Η 9η Νοεμβρίου είναι σημαδιακή ημερομηνία για τη Γερμανία, αφού το 1918 ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία της Βαϊμάρης, το 1938 το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα οργάνωσε ένα από τα πιο άγρια ​​πογκρόμ εναντίον των εβραίων και το 1989 έπεσε το Τείχος του Βερολίνου. Τα παραπάνω ανέφερε η Repubblica για να υπογραμμίσει τη σημασία των δηλώσεων του προέδρου της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, στις 9 του εφετινού Νοεμβρίου. Λίγο-πολύ ο Σταϊνμάγερ είπε ότι το κόμμα «Εναλλακτική» ή AfD πρέπει να απαγορευθεί.

Αυτά τα είπε αναλογιζόμενος το εύθραυστον της Βαϊμάρης, έγραψαν οι Ιταλοί, αλλά και τις σκοτεινές σκιές που συσσωρεύονται ξανά πάνω από τη γερμανική πολιτική. Ετσι ο Σταϊνμάγερ επιτέθηκε σφοδρώς στην Ακροδεξιά και, ουσιαστικά, ζήτησε να τεθεί εκτός νόμου. Επίσης κάλεσε τα κόμματα του «δημοκρατικού τόξου» να διατηρήσουν την καραντίνα τους, δηλαδή να μη συνάψουν οποιαδήποτε συμφωνία με το AfD. Τα προεδρικά «τέλια» ήχησαν για τους χριστιανοδημοκράτες κυρίως, αφού ορισμένα ηγετικά στελέχη τους δεν αποκλείουν σχηματισμό κυβέρνησης με την Ακροδεξιά μελλοντικώς.

Η απόφαση περί απαγόρευσης του AfD, ωστόσο, δεν είναι θέμα του προέδρου, αλλά του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ομως ο Σταϊνμάγερ είπε η απαγόρευση «θα είναι η έκφραση μιας δημοκρατίας ικανής να υπερασπίζεται τον εαυτό της». Συγχρόνως θύμισε ότι το γερμανικό σύνταγμα «προβλέπει περιοριστικά μέτρα, ακόμη και πλήρη απαγόρευση όποιου φορέα τηρεί επιθετική και πολεμοχαρή στάση κατά του φιλελεύθερου και δημοκρατικού συστήματος».

Ο πρόεδρος απέρριψε και την κριτική της Δεξιάς, ότι η απαγόρευση κόμματος τυγχάνει αντιδημοκρατική. «Επιτίθεστε στο σύνταγμά μας, το αμφισβητείτε, θέλετε ένα άλλο σύστημα, όχι φιλελεύθερο; Η απάντηση του συντάγματός μας είναι σαφής. Κόμμα που του επιτίθεται πρέπει ενδεχομένως να απαγορευθεί». Αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, πρότεινε ο πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ακόμη και ο απώτερος στόχος μιας απαγόρευσης «πρέπει να αναλυθεί επαρκώς».

Αν και οι μυστικές υπηρεσίες του γερμανικού κράτους έχουν χαρακτηρίσει το AfD αντισυνταγματικό και ακροδεξιό, κάποιοι μπαίνουν στον πειρασμό να το εμπλέξουν σε κυβέρνηση υπό την ηγεσία των χριστιανοδημοκρατών, έγραψε η Repubblica, εφ’ όσον η νυν συγκυβέρνηση με τους σοσιαλδημοκράτες καταρρεύσει. Σε επίπεδο γκάλοπ, το AfD έχει ξεπεράσει τους χριστιανοδημοκράτες και συγκεντρώνει ποσοστά λαϊκής αποδοχής περί το 26%-27%. Αυτό έχει προκαλέσει εκνευρισμό στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.

Το 2026 θα είναι χρονιά αβεβαιότητας. Εκλογές διεξάγονται σε κάμποσα κρατίδια, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη Σαξονία-Αγχαλτ και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Εκεί το AfD έχει προ πολλού καπαρώσει ποσοστό αποδοχής περί το 40%. Οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο στη Σαξονία-Αγχαλτ και το AfD ενδέχεται να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία και να διορίσει τον πρώτο ακροδεξιό κυβερνήτη από το 1945. Ο Σταϊνμάγερ προειδοποίησε ότι «η απερίσκεπτη προσπάθεια να τιθασευτούν οι αντιδημοκράτες διά της προσβάσεώς τους στην εξουσία έχει αποτύχει επί Βαϊμάρης».

