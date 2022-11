Ολένα Ζελένσκι: «Κρατάμε»

Η Ουκρανία θα αντέξει τον ερχόμενο χειμώνα παρά το κρύο και τα μπλακ άουτ που προκαλούνται από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Παράλληλα, θα συνεχίσει να μάχεται σε αυτόν τον πόλεμο «μεταξύ δύο κόσμων», διότι «χωρίς νίκη δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη». Τα μηνύματα αυτά έστειλε η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκα, μιλώντας την Πέμπτη, ημέρα συμπλήρωσης εννέα μηνών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, στο BBC.

«Είμαστε προετοιμασμένοι να αντέξουμε», διαβεβαίωσε την ανταποκρίτρια του βρετανικού δικτύου Λάις Ντουσέ, ενώ οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σε ένα καταφύγιο του Κιέβου για τη συνέντευξη. Εξω, το κρύο έχει αρχίσει να είναι τσουχτερό, ενώ τα κτίρια της ιστορικής πόλης κάθε τόσο σκοτεινιάζουν και «παγώνουν», καθώς η Μόσχα εξακολουθεί να στοχοθετεί το ενεργειακό δίκτυο της χώρας, περιέγραψε η Ντουσέ.

Ωστόσο, έχοντας ήδη αντιμετωπίσει «τόσες πολλές και τρομερές προκλήσεις, έχοντας δει τόσα πολλά θύματα, τόσες καταστροφές», τα μπλακ-άουτ «δεν είναι ό,τι χειρότερο» έχει υποστεί ο λαός, συνέχισε η σύζυγος του ουκρανού προέδρου, επικαλούμενη, μάλιστα, μια πρόσφατη δημοσκόπηση βάσει της οποίας το 90% των πολιτών δηλώνει έτοιμο να υπομείνει δύο ή και τρία χρόνια με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου η χώρα να χαράξει τον δικό της δρόμο και να ενταχθεί στην ΕΕ.

Από την άλλη, «είναι εύκολο να τρέξεις έναν μαραθώνιο όταν ξέρεις πόσα χιλιόμετρα έχεις μπροστά σου». Σε αυτή την περίπτωση, όμως, οι Ουκρανοί δεν γνωρίζουν την απόσταση που πρέπει να διανύσουν σε αυτή την περιπέτεια και «μερικές φορές τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα», είπε.

Ευτυχώς «υπάρχουν κάποια νέα συναισθήματα που μας βοηθούν να κρατηθούμε», προσέθεσε και προέβλεψε ότι οι συμπολίτες της «θα γίνουν πιο δυνατοί εξαιτίας αυτού του πολέμου».

Ο προσωπικός τόνος δεν απουσίασε από τη συζήτηση που είχαν οι δύο γυναίκες. Η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η οικογένεια του παραμένουν ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος των Ρώσων, συμπληρώνοντας ότι, για κάθε ενδεχόμενο, οι συναντήσεις μεταξύ τους είναι σπάνιες.

Κληθείσα να απαντήσει πότε ήταν η τελευταία φορά που εκείνη, ο σύζυγός της και τα παιδιά τους φάγανε όλοι μαζί, η Ολένα περιορίστηκε να πει ότι βρίσκονται «πολύ σπάνια». «Εγω ζω χωριστά με τα παιδιά μου, ο άντρας μου ζει στη δουλειά», ανέφερε και σχολίασε πως πιο πολύ τους έχουν λείψει τα «απλά πράγματα», όπως το να μπορεί να μοιραστεί μια στιγμή με τον σύζυγό της –τον οποίο σε άλλο σημείο αποκάλεσε και «καλύτερό της φίλο»– χωρίς να κοιτάνε την ώρα.

Οπως άλλαξε η ζωή όλων των Ουκρανών –σε περί τα 8 εκατ. ανέρχονται μόνο όσοι πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς–, το ίδιο συνέβη και με την καθημερινότητα της Ολένα Ζελένσκα, θύμισε το BBC, το οποίο ενέταξε την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας στον κατάλογό του με τις 100 Γυναίκες της Χρονιάς. Πέραν του ότι η οικογένεια χρειάστηκε να χωριστεί, η ίδια βρέθηκε να κρύβεται επί πολλούς μήνες σε διάφορες μυστικές τοποθεσίες, μαζί με τα παιδιά της.

Η 44χρονη μητέρα επανεμφανίστηκε την Ημέρα της Μητέρας, στις 8 Μαΐου εφέτος για την Ουκρανία, έχοντας στο πλάι της την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν. Οι δύο γυναίκες είχαν δώσει το παρών σε ένα καταφύγιο εκτοπισμένων στη σχετικά ασφαλή πόλη Λβιβ, στα δυτικά της χώρας.

In an unannounced trip to Ukraine, Dr. Jill Biden, the first lady, met with Ukraine’s first lady, Olena Zelenska, in a town a few miles away from the border with Slovakia. https://t.co/CZDPWucUHw pic.twitter.com/7dCFVA3Cx3

— The New York Times (@nytimes) May 8, 2022