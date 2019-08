Οι καρχαρίες επέστρεψαν εκεί όπου γυρίστηκε το «Jaws»

Κλειστές παραμένουν από το Σάββατο το απόγευμα οι παραλίες γύρω από το Νάουσετ Μπιτς και σε πολλά σημεία του Κέιπ Κοντ, στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, μετά την εμφάνιση, την περασμένη εβδομάδα, δυο λευκών καρχαριών που εθεάθησαν να κολυμπάνε στα (πολύ) ρηχά.

Όπως σημειώνουν οι Αρχές, ο ένας καρχαρίας εθεάθη νωρίτερα να επιτίθεται και να τρώει μια φώκια, ενώ μετά κολυμπούσε αμέριμνος σε νερά που επιλεγούν πολλοί λουόμενοι τόσο από την γύρω περιοχή, όσο και από την κοντινή Βοστόνη.

Είναι η δεύτερη εμφάνιση καρχαρία την τελευταία εβδομάδα στο Κέιπ Κοντ, μια περιοχή που είναι γνωστή για την παρουσία καρχαριών – άλλωστε στο νησάκι Μάρθας Βίνιαρντ, απέναντι από το Νάουσετ Μπιτς, γυρίστηκε το καλοκαίρι του 1974 η διάσημη ταινία «Jaws» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Όπως σημειώνει το Newsweek, μόλις 24 ώρες πριν από τον εντοπισμό του καρχαρία το Σαββάτο, ένας άλλος μεγάλος λευκός καρχαρίας αναφέρθηκε να κολυμπάει περίπου 60 μέτρα από την ακτή.

Το κλείσιμο των παραλιών λόγω της διαρκούς παρουσίας καρχαριών ήταν συχνό φαινόμενο φέτος.

Μόνο στην παραλιακή πόλη Tρούρο, οι κάτοικοι είδαν την παραλία τους να κλείνει λόγω καρχαριών περισσότερες από 20 φορές από τις αρχές Ιουλίου.

Πλέον, σε όλο το μήκος των ακτών υπάρχουν πινακίδες που αναγράφουν «Άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά ή σκοτώθηκαν από λευκούς καρχαρίες κατά μήκος αυτής της ακτογραμμής».

Photo by our spotter pilot Wayne Davis of a white shark off Nauset Beach on Thursday. pic.twitter.com/k0pU2lV8FX

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) 17 Αυγούστου 2019