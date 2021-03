Οι Ειδικές Δυνάμεις εν δράσει: Φωτογραφίες από τη συνεκπαίδευση με ΗΠΑ και Κύπρο

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΓΕΕΘΑ φωτογραφίες από την πρόσφατη (16 -24 Μαρτίου) συνεκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας, Κύπρου και ΗΠΑ στη θαλάσσια περιοχή της Σούδας στην Κρήτη.

Ηταν η δεύτερη εντός του τρέχοντος έτους συνεκπαίδευση μεταξύ των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) των τριών χωρών σε αντικείμενα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων (MAROPS/NAVSOF Training).

Η δραστηριότητα, αναφέρεται σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου, εκτελέστηκε στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου – ΗΠΑ υπό τον συντονισμό της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ) και πραγματοποιήθηκαν αντικείμενα όπως Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης – ΒΜΤΑ (Close Quarter Combat – CQC) σε στατικούς στόχους ημέρα και νύχτα, Αμφίβιες Επιχειρήσεις πλησίον ακτής (Over The Beach – OTB) και Νηοψίες (Visit Board Search and Seizure – VBSS), με πρακτική εφαρμογή επί της φρεγάτας «Ψαρά» και του εκπαιδευτικού πλοίου «Αρης».

