Aποκάλυψη Nordic Monitor: Απάντηση στις τουρκικές φαντασιώσεις με τα λόγια του στρατηγού Φλώρου

Ηταν Ιούνιος του 2020 όταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, αναγκάστηκε να γίνει όσο πιο σαφής μπορούσε έναντι των τουρκικών επιβουλών για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Οποιος πατήσει έδαφός μας, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα δούμε ποιος είναι, είχε διαμηνύσει με αφορμή τότε χάρτες που «επιδείκνυε» ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, από τους οποίους είχε εξαφανίσει και πάλι το Καστελόριζο.

Tη δήλωση αυτή υπενθύμιζαν πηγές του Πενταγώνου και την επομένη της αποκάλυψης του τουρκικού σχεδίου περί κατάληψης 131 ελληνικών νησιών και νησίδων.

Το τουρκικό σχέδιο έφερε στο φως το περιοδικό Nordic Monitor και ο αυτοεξόριστος στη Σουηδία τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Turkey planned to invade 131 Aegean islands, islets, formations that were considered disputed https://t.co/jcSwwKB1ZV pic.twitter.com/KFwllJX07c

