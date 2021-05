Οι Μπάιντεν με τους Κάρτερ: τι τρελή φωτογραφία είναι αυτή;

Στη φωτογραφία αυτή, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το ίδρυμα The Carter Center, εικονίζονται δύο προεδρικά ζεύγη: οι Ρόζαλιν και Τζίμι Κάρτερ και Τζιλ και Τζο Μπάιντεν.

Το κλικ προέκυψε από την επίσκεψη που έκαναν οι Μπάιντεν στην κατοικία των Κάρτερ, στην Πολιτεία Τζόρτζια, την περασμένη εβδομάδα.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας προκλήθηκε θόρυβος στο Διαδίκτυο, έγραψε το BBC, εξηγώντας και τον λόγο.

«Αυτή η ιδιόμορφη φωτογραφία του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ, από μία επίσκεψη στον 39ο πρόεδρο, προκαλεί αναταραχή στο Διαδίκτυο. Φαίνεται να δείχνει τον Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του Τζιλ να υψώνονται πάνω από τον πρώην πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ και την πρώην Πρώτη Κυρία Ρόζαλιν Κάρτερ, στο σπίτι τους, στο Πλέινς της Τζόρτζια, την προηγούμενη εβδομάδα.

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!

Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4

