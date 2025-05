Ο Ζελένσκι δέχεται να συναντήσει τον Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη

Υψηλές ταχύτητες έχει λάβει το Ουκρανικό, αφού το βράδυ της Κυριακής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, την προσεχή Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον προέτρεψε να αποδεχθεί την πρόταση της Μόσχας για απευθείας συνομιλίες.

Νωρίτερα, ο ουκρανός ηγέτης είχε τηρήσει επιφυλακτική στάση, μετά την ανακοίνωση που έκανε τη νύχτα ο Πούτιν –σε ώρα υψηλής τηλεθέασης στις ΗΠΑ– ότι προτείνει τη διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις 15 Μαΐου στην Τουρκία.

Πάντως, δεν είναι σαφές εάν ο Πούτιν είχε σκοπό να παραβρεθεί ο ίδιος στη συνάντηση στην Πόλη.

«Θα περιμένω τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη. Αυτοπροσώπως. Ελπίζω αυτή τη φορά οι Ρώσοι να μην αναζητήσουν δικαιολογίες», έγραψε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…

