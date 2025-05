Ευρώπη και ΗΠΑ απειλούν τη Ρωσία με κυρώσεις – έχουμε συνηθίσει απαντά η Μόσχα

Αυξάνουν την πίεση προς τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι με στόχο να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία για εκεχειρία με την Ουκρανία. Μίλησαν με τον Τραμπ και απειλούν τον Πούτιν με κυρώσεις.

Η απάντηση της Ρωσίας ήταν άμεση και ήρθε μέσω του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα «είναι ήδη συνηθισμένη στις κυρώσεις».

«Ξέρουμε τι πρέπει να πράξουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους. Εχουμε μάθει πλέον καλά να το κάνουμε αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθούν να μας τρομάξουν με αυτές τις κυρώσεις», πρόσθεσε.

Υποστήριξε δε, σχολιάζοντας την παρουσία κορυφαίων ευρωπαίων ηγετών στο Κίεβο, ότι «κάποιοι ενοχλήθηκαν από την παρουσία πολλών ηγετών στους χθεσινούς εορτασμούς για την Ημερά της Νίκης στη Μόσχα», όπου μεταξύ άλλων βρέθηκε και ο Κινέζος πρόεδρος Σι.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ , βρίσκονται στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσουν από κοινού με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να ζητήσουν από τη Ρωσία να δεχθεί «πλήρη και άνευ όρων» εκεχειρία 30 ημερών.

Οι τέσσερις ηγέτες και ο ουκρανός πρόεδρος είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας τις προσπάθειες ειρήνευσης, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Σιμπίχα, ανέφερε ότι η Ουκρανία και όλοι οι σύμμαχοί της είναι έτοιμοι για μία πλήρη και χωρίς όρους εκεχειρία στο έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα για τουλάχιστον 30 ημέρες, αρχής γινομένης από τη Δευτέρα. Ο ίδιος, χαρακτήρισε “παραγωγική” την τηλεφωνική συνομιλία.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.

Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025