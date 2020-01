Ο Χάρι λυπάται για το Megxit: «Πρέπει να μάθετε την αλήθεια από εμένα» [video]

Ο πρίγκιπας Χάρι είναι λυπημένος. Είναι λυπημένος επειδή φεύγει από τον κόσμο του Μπάκιγχαμ, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

Ο Χάρι, εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, δευτερότοκος γιος του διαδόχου του θρόνου της Αγγλίας, Καρόλου, και πλέον «πέτρα του σκανδάλου» καθώς με τη σύζυγό του Αμερικανίδα Μέγκαν Μαρκλ, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα, έκανε την πρώτη του δημόσια δήλωση για το περιβόητο πια Megxit.

O 35ετής γαλαζοαίματος δήλωσε ότι ο ίδιος εγκαταλείπει με μεγάλη λύπη τα βασιλικά του καθήκοντα μετά την συμφωνία με την βασίλισσα Ελισάβετ Β’ (εδώ) ότι ο ίδιος και η σύζυγος του Μέγκαν θα παραιτηθούν από τους επίσημους ρόλους τους προκειμένου να αναζητήσουν ένα ανεξάρτητο μέλλον.

Μιλώντας σε εκδήλωση του φιλανθρωπικού ιδρύματος, Sentebale charity, που ο ίδιος ίδρυσε το 2006, ο Χάρι είπε: «Φαντάζομαι τι έχετε ακούσει ή ίσως διαβάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Θέλω να ακούσετε την αλήθεια από εμένα για όση από αυτή μπορώ να μιλήσω όχι ως πρίγκιπας ή ως δούκας, αλλά ως Χάρι. Είμαι το ίδιο πρόσωπο που αρκετοί από εσάς με είδατε να μεγαλώνω κατά τα τελευταία 35 χρόνια, αλλά με μια πιο ξεκάθαρη προοπτική».

