Ο Χάνιμπαλ Καντάφι ελεύθερος ύστερα από 10 χρόνια

Ενα κεφάλαιο μεσανατολίτικης ιστορίας μυστηρίου, εκβιασμών και ίντριγκας έκλεισε με την απελευθέρωση του Χάνιμπαλ Καντάφι, ενός από τους γιους του λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι. Ο Χάνιμπαλ βρισκόταν σε φυλακή του Λιβάνου από το 2015, δηλαδή επί μία ολόκληρη δεκαετία. Πλέον αφέθηκε ελεύθερος, με εγγύηση 900.000 δολαρίων που κατέβαλε η κυβέρνηση της Τρίπολης, και μπορεί να πάει όπου επιθυμεί. Είναι 50 ετών.

Ο Χάνιμπαλ είχε συλληφθεί με σκοπό να δώσει πληροφορίες για την τύχη ενός μουσουλμάνου κληρικού, σημαντικής προσωπικότητας στον σιιτικό κόσμο, του ιμάμη Μούσα Σαντρ, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς έπειτα από ένα ταξίδι στη Λιβύη το 1978. Οπως έγραψε στην Corriere della Sera ο συντάκτης ασφαλείας Γκουίντο Ολίμπιο, «πάντα πάντα υπήρχαν υποψίες ότι εκείνη την εποχή ο Σαντρ εξοντώθηκε από την Τζαμαχιρία».

Γιατί, όμως; Υπάρχουν μόνο υποθέσεις, η βασικότερη των οποίων είναι περίπλοκη όσον αφορά την απόδειξή της και αφορά «τη χάρη που έκανε ο συνταγματάρχης στους Ιρανούς, οι οποίοι θεωρούσαν τον ιμάμη αντίπαλό τους». Φυσικά, στο φόντο πάντα διακρίνονταν κάτι πιο ουσιώδες, «οι διαφωνίες του Σαντρ με τους Λίβυους». Ο Ολίμπιο έγραψε ότι όλα αυτά τα χρόνια «οι οπαδοί του ιμάμη έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποκαλύψουν την αλήθεια, όμως έπεσαν σε τείχος σιωπής».

Το σημείο καμπής για την τύχη του Χάνιμπαλ ήρθε ύστερα από πολλές επαφές μεταξύ των αρχών της Τρίπολης και του Λιβάνου, «οι οποίες έμοιαζαν με ανατολίτικο παζάρι». Η αρχική εγγύηση είχε οριστεί στα 11 εκατ. δολάρια, «αλλά στη συνέχεια έγινε αυτή η γενναία έκπτωση»… Οι δικηγόροι του Χάνιμπαλ ανέφεραν ότι ο πελάτης τους απελευθερώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάνιμπαλ Καντάφι φυλακίστηκε από τους Λιβανέζους τόσα χρόνια χωρίς ποτέ να δικαστεί. Οσον αφορά τον προαναφερθέντα λόγο της παράνομης κράτησής του, την υπόθεση Σαντρ δηλαδή: το 1978 ο Χάνιμπαλ ήταν δύο ετών παιδί…

