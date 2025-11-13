Νεαρός Γερμανός έγινε Κροίσος πουλώντας ρωσικό πετρέλαιο

Ο Κρίστοφ Επινγκερ, 31 ετών, κατάφερε να πλουτίσει εκ του μηδενός εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία των Δυτικών κυρώσεων εις βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων.

Γεννημένος στο Αμβούργο από ρώσους γονείς (ο πατέρας μηχανικός, η μητέρα γιατρός), ο Επινγκερ είναι ο νεότερος έμπορος που έκανε περιουσία παρακάμπτοντας τις κυρώσεις. Πώς ακριβώς έδρασε το αποκάλυψε στους Financial Times, που επί μήνες παρακολουθούσαν προσεκτικά την περίπτωσή του. Εδωσε ραντεβού με τον ρεπόρτερ των FT σε εστιατόριο σε ένα μικροσκοπικό νησάκι στα ανοιχτά των Καννών.

Οπως περιέγραψε η ιταλική Corriere della Sera, που αναπαρήγαγε την ιστορία, ο βρετανός δημοσιογράφος κοίταξε τον τοίχο του εστιατορίου και είδε μια πινακίδα αφιερωμένη στη… φιλανθρωπική δράση του νεαρού: «Κρίστοφ Επινγκερ. Ο θρύλος του La Guérite. Ανοιξε 300 μπουκάλια Cristal στις 13 Ιουνίου 2024». Η υπερβολή είναι στο αίμα αυτού του Ρωσογερμανού, συνέχισε το ρεπορτάζ, αφού απέκτησε βίλα που ανήκε σε έμπορο ναρκωτικών και την οποία ανακαινίζει έναντι 14 εκατ. ευρώ. Αγόρασε και άλλη μία δίπλα, για τους γονείς του, έναντι 5 εκατ. ευρώ.

Στους FT δήλωσε ότι πάντα ήθελε να γίνει έμπορος πετρελαίου και ότι ως παιδί παρακολουθούσε στην τηλεόραση τη σειρά «Ντάλας» μαζί με τη γιαγιά του, αναπτύσσοντας μια ευλαβική συμπάθεια για τον πρωταγωνιστή της Τζέι Αρ, έναν τεξανό έμπορο πετρελαιοειδών. Η Corriere εξήγησε πώς κατάφερε να γίνει πλούσιος.

Ο Επινγκερ προχώρησε μπροστά όταν όλοι οι άλλοι σταμάτησαν. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μεγάλοι εισηγμένοι traders όπως η BP και η Shell αποσύρθηκαν. Αλλοι μείωσαν δραστικά την έκθεσή τους. Αλλά επειδή ένα συνολικό εμπάργκο θα είχε διαταράξει την παγκόσμια οικονομία, η Δύση επέλεξε ένα ανώτατο όριο τιμών: η Μόσχα θα συνέχιζε τις εξαγωγές πετρελαιοειδών, με μειωμένα κέρδη όμως. Και εδώ έπαιξαν μπάλα οι ριψοκίνδυνοι τύποι.

«Αν υπήρχε καθολικό εμπάργκο δεν θα είχα αγγίξει τη Ρωσία, διότι θα ήμουν εγκληματίας» είπε ο Κρίστοφ στους Financial Times. Μέσα σε τριάντα μήνες μετέφερε 3,3 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου αξίας 2 δισ. δολαρίων, αποκομίζοντας πάνω από το 10%». Η Corriere σχολίασε ότι το γεγονός πως χρηματοδοτούσε τον πόλεμο του Πούτιν με αυτό το πετρέλαιο φαίνεται ότι δεν τον απασχολεί ούτε τον αγγίζει.

Το 2022, στα 27 του, ήταν σχεδόν άφραγκος. Πήγε στο Ντουμπάι και ίδρυσε εταιρεία. Οι «ελεύθερες ζώνες» του Ντουμπάι δεν ήταν δεσμευμένες από διεθνείς περιορισμούς και βρήκε τον τρόπο να προμηθεύσει το γερμανικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο Uniper στα Εμιράτα. Η πρώτη αποστολή ήταν νόμιμη. Η δεύτερη, με πλοίο υπό σημαία Καζακστάν, ήταν… ρωσική. Η Uniper αρνήθηκε το αργό πετρέλαιο, το πλοίο παρέμεινε αγκυροβολημένο στα ανοιχτά για έναν μήνα, ενώ ο ίδιος ήταν εκτεθειμένος σε 100 εκατ. ευρώ.

Τελικά προσκόμισε σωστά πιστοποιητικά και πούλησε τα καύσιμα. Ηταν το σημείο καμπής. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι πάντα συμμορφωνόταν με τον νόμο: πετρέλαιο αγόραζε κάτω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, είχε έγκυρα πιστοποιητικά και σύστημα μεταφόρτωσης. Ο ακρογωνιαίος λίθος όλων, πάντως, ήταν η απεριόριστη πίστωση που χορηγούν οι Ρώσοι, οι οποίοι συμφωνούν να πληρωθούν στο τέλος, όταν το πετρέλαιο καταλήξει στον προορισμό του. Ο Επινγκερ πούλησε στη Βραζιλία, στη Νιγηρία, στην Ισπανία και στην Κίνα. Δεν εργάζεται μέσω κομπιούτερ, αλλά από το κινητό του τηλέφωνο.

Γιατί είπε την ιστορία του; Μάλλον επειδή τώρα σταμάτησε να κάνει αυτή τη δουλειά, αφού η αυστηροποίηση των κυρώσεων είναι γεγονός. Από τον Φεβρουάριο του 2025, τέλος το ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά δεν θέλει να εγκαταλείψει εντελώς την επιχείρηση. Λέει ότι δεν ντρέπεται για την προέλευση του πλούτου του και ότι στόχος του είναι να αβγατίσει την περιουσία του. Οι Ελβετοί αποδέχονται τα λεφτά του. Και ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θέλει να σταματήσει να αγοράζει βίλες και πίνακες ζωγραφικής…

