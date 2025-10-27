Γαλλία: «Σοσιαλιστική» απειλή στην κυβέρνηση «αν δεν ψηφιστεί φόρος για τους πλούσιους»

Σε ένα τεταμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου η κοινωνική ανισότητα και η φορολόγηση του πλούτου επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας απειλεί να ανατρέψει την κυβέρνηση, εφόσον δεν υπάρξει σοβαρή αύξηση στη φορολογία των πλέον εύπορων πολιτών και των πολυεθνικών εταιρειών. Οι συσχετισμοί στη γαλλική Εθνοσυνέλευση καθιστούν τους Σοσιαλιστές ρυθμιστικό παράγοντα, ικανό να προκαλέσει θεαματικές πολιτικές εξελίξεις.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα αναμένεται έως το τέλος της εβδομάδας να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, μετά τις ψηφοφορίες στη Βουλή για την πρόταση της Αριστεράς σχετικά με την αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους.

Οι Σοσιαλιστές διατηρούν την απειλή ανατροπής του πρωθυπουργού Λεκορνί, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των φόρων στον πλούτο στο δημοσιονομικό σχέδιο της επόμενης χρονιάς.

Μέχρι στιγμής, η γαλλική κυβέρνηση αντιστέκεται στις πιέσεις για εκτεταμένη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, ενώ η συζήτηση για τις σχετικές τροπολογίες μετατέθηκε για τα τέλη της εβδομάδας.

«Αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική συμβολή —και καταθέτουμε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση— από τους πολύ πλούσιους και τις πολυεθνικές, δεν θα βρεθούν τα χρήματα για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό χωρίς να επιβαρυνθούν οι απλοί πολίτες», δήλωσε τη Δευτέρα ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, στο ραδιόφωνο RTL, μετέδωσε το Bloomberg.

Oταν ρωτήθηκε αν η κεντροαριστερά θα μπορούσε να στηρίξει πρόταση μομφής, απάντησε: «Oλα είναι πιθανά». Το κόμμα του είχε ήδη αποσπάσει παραχωρήσεις από την κυβέρνηση νωρίτερα μέσα στον μήνα, αναγκάζοντας τον Λεκορνί να «παγώσει» τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού με αντάλλαγμα την αποχή των Σοσιαλιστών σε ψηφοφορίες δυσπιστίας.

Ο ηγέτης του κόμματος, Ολιβιέ Φορ, προειδοποίησε την Κυριακή ότι αν δεν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, θα κατατεθεί πρόταση μομφής, γεγονός που πιθανότατα θα οδηγήσει στη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και σε νέες εκλογές.

Ωστόσο, οι Σοσιαλιστές γνωρίζουν ότι βρίσκονται και οι ίδιοι σε επισφαλή θέση, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κεντροαριστερά θα είχε πτωτική πορεία σε μια τέτοια αναμέτρηση.

«Δεν είμαι από εκείνους που επιθυμούν το χάος», είπε ο Φορ στο LCI. «Προσπαθώ να κάνω τα πράγματα να λειτουργήσουν — αλλά όχι με κάθε κόστος».

Την περασμένη εβδομάδα, το κόμμα κατέθεσε τροπολογία στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2026 με μια πιο στοχευμένη εκδοχή ενός ευρύτερου φόρου στον πλούτο, εμπνευσμένου από τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζούκμαν.

Η Αριστερά υποστηρίζει εδώ και καιρό τη λεγόμενη «Zucman tax», όμως οι κεντρώοι και η δεξιά μπλοκάρουν την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να κριθεί αντισυνταγματική και να πλήξει τις επενδύσεις.

Η τροπολογία των Σοσιαλιστών επιχειρεί να απαντήσει σε αυτές τις ανησυχίες, προβλέποντας ότι άτομα με περιουσία άνω των 10 εκατ. ευρώ θα καταβάλουν τουλάχιστον το 3% της περιουσίας τους σε φόρους. Προβλέπονται εξαιρέσεις για «καινοτόμες» και οικογενειακές επιχειρήσεις. Η αρχική πρόταση Ζούκμαν προβλέπει φόρο 2% επί περιουσιών άνω των 100 εκατ. ευρώ, χωρίς εξαιρέσεις.

Παρά τις προσαρμογές, η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την άκρα Αριστερά όσο και από τον ίδιο τον Ζούκμαν, ο οποίος προειδοποιεί ότι οι εξαιρέσεις ανοίγουν τον δρόμο στη φοροαποφυγή.

«Οι Σοσιαλιστές μόλις ανακάλυψαν έναν ‘ομοιοπαθητικό Ζούκμαν’, τόσο αραιωμένο που δεν θα έχει καμία χρησιμότητα», σχολίασε ειρωνικά η Ματιλντ Πανό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της «Ανυπότακτης Γαλλίας», την Κυριακή στο RTL.

Την ίδια ώρα, η υπουργός Προϋπολογισμού Αμελί ντε Μονσαλέν ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της ότι «είναι εκτός συζήτησης» η επιβολή φόρου που θα τιμωρεί επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία, υπογραμμίζοντας τη βαθιά διάσταση απόψεων στο γαλλικό Κοινοβούλιο.

