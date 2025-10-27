Ο Στάρμερ υπέγραψε συμφωνία εννέα δισ. ευρώ με τον Ερντογάν για 20 Eurofighter

Μια συμφωνία-ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις Βρετανίας και Τουρκίας παίρνει επίσημη μορφή, καθώς ο Κιρ Στάρμερ, και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπέγραψαν σύμβαση ύψους σχεδόν εννέα δισ. ευρώ (10,74 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon βρετανικής κατασκευής.

Η ανακοίνωση έγινε από τον εκπρόσωπο Τύπου του βρετανού πρωθυπουργού, ενώ η τελετή υπογραφής συνοδεύτηκε από δηλώσεις που υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας των δύο συμμάχων.

Ο Ερντογάν, μιλώντας μετά την υπογραφή, τόνισε ότι «η συμφωνία προμήθειας μαχητικών Eurofighter ολοκληρώθηκε μεταξύ των αντιπροσωπειών και μόλις την επικυρώσαμε ενώπιόν σας. Θεωρώ αυτή τη συμφωνία σύμβολο της στρατηγικής σχέσης που μας ενώνει ως δύο στενούς συμμάχους».

Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşması resmen imzalandı Toplam 44 adet: Birleşik Krallık’tan 20

Katar’dan 12

Umman’dan 12 pic.twitter.com/4vJYbVMyZo — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) October 27, 2025

Την ίδια στιγμή, ο τούρκος υπουργός Αμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, αποκάλυψε ότι η Αγκυρα σχεδιάζει συνολικά την απόκτηση 44 Eurofighter: 20 από τη Μεγάλη Βρετανία, 12 από το Κατάρ και ακόμη 12 από το Ομάν, κίνηση που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αναβάθμιση της τουρκικής αεροπορικής ισχύος τα τελευταία χρόνια.

Η συμφωνία αυτή έρχεται ως συνέχεια του προκαταρκτικού μνημονίου που είχαν συνάψει οι δύο χώρες τον Ιούλιο, για έως και 40 Typhoon.

Η οριστικοποίησή της απαιτούσε τη συναίνεση των χωρών του ευρωπαϊκού κονσόρτσιουμ Eurofighter – Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας – που εκπροσωπούνται από τους αμυντικούς κολοσσούς Airbus, BAE Systems και Leonardo.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025

Ο Στάρμερ πέρασε την πύλη του προεδρικού μεγάρου, το απόγευμα της Δευτέρας, τον οποίο υποδέχτηκε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς.

Μετά την τελετή υποδοχής οι δύο ηγέτες πέρασαν στην κατ’ ιδίαν συνάντηση και στις διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Βασικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας ήταν η συμφωνία για την πώληση στην Τουρκία μαχητικών Eurofighter, μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Γιάννης Μανδαλίδης.

Ο αγγλόγλωσσος ενημερωτικός δικτυακός τόπος Middle East Eye ανέφερε ότι ο Στάρμερ έστειλε στην Αγκυρα πριν από την άφιξή του δύο Eurofighter. Δεν διευκρινίστηκε αν τα αεροσκάφη αυτά θα μείνουν στην Τουρκία ή ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση εκ μέρους του βρετανού πρωθυπουργού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός της Αγκυρας για την ενίσχυση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπει ένα «μείγμα» 40 – 40 – 40 -δηλ. Eurofighters, F35, και το τουρκικής κατασκευής KAAN.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να θέσει θέμα αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν.

Για την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες βασίζονται σε στενή συμμαχία, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αμυντική συνεργασία σε ευρύτερο επίπεδο, το διμερές εμπόριο κ.ά.

Τον Κιρ Στάρμερ συνοδεύουν στην Αγκυρα ο υπουργός ‘Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι και ο αρχηγός της Βασιλικής Αεροπορίας πτέραρχος Χαρβ Σμιθ.

Σε μια στιγμή που η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή δοκιμάζεται, η επίσκεψη του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Αγκυρα αποκτά σαφή στρατηγική διάσταση.

Η θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδεικνύει ότι η Τουρκία επενδύει στην αναβάθμιση των σχέσεων με το Λονδίνο και κυρίως στη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

