Ο Τραμπ εκτοξεύει τους δασμούς στην Κίνα στο 125% – Τους «παγώνει» σε 75 χώρες για 90 ημέρες

Σε μια νέα κίνηση-σοκ προέβη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας στο 125% τους δασμούς στην Κίνα, δίνοντας έτσι συνέχεια στον εμπορικό πόλεμο με το Πεκίνο. Παράλληλα ανακοίνωσε «πάγωμα» των δασμών για 90 μέρες σε 75 χώρες .

Αμέσως μετά την ανακοίνωση οι δείκτες στη Wall Street κατέγραψαν μεγάλα κέρδη, με τον Dow Jones να κερδίζει 2.159 μονάδες ή +5,7% και τον δείκτη Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας να καταγράφει άνοδο +8%.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «έλλειψη σεβασμού που έχει δείξει η Κίνα προς τις αγορές του κόσμου», καταγγέλλοντας εμμέσως πρακτικές εκμετάλλευσης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «σε κάποιο σημείο –ελπίζω στο άμεσο μέλλον– η Κίνα θα καταλάβει ότι οι εποχές που έκλεβε τις ΗΠΑ και άλλες χώρες δεν είναι πια βιώσιμες ή αποδεκτές».

Παράλληλα, ανακοίνωσε 90ήμερη παύση επιπρόσθετων δασμών για τις περισσότερες από 75 χώρες που, όπως είπε, έχουν προσεγγίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ (υπουργεία Εμπορίου, Οικονομικών και τον Αντιπρόσωπο Εμπορίου) ζητώντας διάλογο για θέματα όπως οι εμπορικοί φραγμοί, η νομισματική πολιτική και οι μη νομισματικοί δασμοί.

Καθώς οι χώρες αυτές δεν προχώρησαν σε αντίποινα –«κατόπιν έντονης δικής μου σύστασης», όπως επεσήμανε– ο Τραμπ προχώρησε στην εφαρμογή σημαντικά μειωμένου ανταποδοτικού δασμού, μόλις 10%, που τίθεται επίσης άμεσα σε ισχύ για αυτές τις χώρες. «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!», κατέληξε στην ανάρτησή του.

FOX: @POTUS announces he’s raising tariffs on China to 125% and implementing “a 90 day PAUSE” and “a substantially lowered Reciprocal Tariff” of 10% on countries that have expressed willingness “to negotiate a solution to the subjects being discussed” pic.twitter.com/wnTUv1Biqs

