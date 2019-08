Ο Τραμπ δεν συναντά την πρωθυπουργό της Δανίας επειδή δεν του πουλάει τη Γροιλανδία!

“Greenland is not Danish. Greenland is Greenlandic. I persistently hope that this is not something that is seriously meant,

Thankfully, the time where you buy and sell other countries and populations is over. Let’s leave it there. Jokes aside, we will of course love to have an even closer strategic relationship with the United States,”

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει οι ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία και το εννοεί. Και μάλιστα όσο η Δανία, κάτοχος του τεράστιου και αραιοκατοικημένου νησιού του αρκτικού κύκλου, αρνείται να συζητήσει μια τέτοια αγοραπωλησία δεν έχει κανένα νόημα να συναντήσει την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν!

Αυτό το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος ΗΠΑ, με ένα λακωνικό σχόλιό του –πού αλλού;– στο Twitter.

«Η Δανία είναι μια πολύ σπουδαία χώρα με απίστευτους ανθρώπους, αλλά με βάση τα σχόλια της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν, ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να συζητήσει την αγορά της Γροιλανδίας, θα αναβάλλω τη συνάντησή μας που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σε δύο εβδομάδες για μια άλλη φορά», είπε ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, που έχει εισάγει ένα καινοφανές στιλ διπλωματίας.

Ο Τραμπ αναμενόταν να επισκεφθεί την Κοπεγχάγη στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Δεν ξεκαθάρισε αν ακυρώνει ή απλώς αναβάλλει το ταξίδι.

Η αναγγελία αυτή καταγράφηκε λίγα 24ωρα προτού ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αναχωρήσει για τη Γαλλία, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G7, μαζί με τους άλλους ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων, από την 24η ως την 26η Αυγούστου.

Στις αρχές του επόμενου μήνα, ο Τραμπ αναμενόταν να επισκεφθεί την Πολωνία και κατόπιν τη Δανία, έπειτα από πρόσκληση που του απηύθυνε η βασίλισσα Μαργκρέτε Β’. H συνάντησή του με την 42χρονη σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό της Δανίας, αναμενόταν ούτως ή άλλως με ενδιαφέρον καθώς οι δύο πολιτικοί, εκτός από μεγάλη διαφορά ηλικίας έχουν και τεράστιες ιδεολογικές διαφορές.

Την περασμένη Κυριακή, η δανή πρωθυπουργός είχε δηλώσει: «Η Γροιλανδία δεν είναι δανέζικη. Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς. Ελπίζω ότι δεν το εννοούσε στα σοβαρά (την πρόταση για την αγορά). Ευτυχώς, οι εποχές που μπορούσες να αγοράσεις και να πουλήσεις χώρες και πληθυσμούς έχουν περάσει. Ας το αφήσουμε εκεί. Πέρα από τα αστεία, φυσικά θα θέλαμε πολύ να έχουμε μία ακόμα πιο κοντινή στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ».

Ο Τραμπ όμως, δεν πτοήθηκε και επιβεβαίωσε την Κυριακή το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει επανειλημμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal, για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία, ενδεχόμενο που περιέγραψε ως «μεγάλη κτηματομεσιτική συναλλαγή», που θα ήταν «στρατηγικά ενδιαφέρουσα», διαβεβαιώνοντας πάντως ότι δεν αποτελεί «προτεραιότητα» για την κυβέρνησή του.

Οι αρχές της Δανίας και της Γροιλανδίας δεν ικανοποιήθηκαν από τη συγκεκριμένη δήλωση. Το υπουργείο Εξωτερικών της αυτόνομης περιοχής της Δανίας ξεκαθάρισε ότι η Γροιλανδία «δεν πωλείται».

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που ο Ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε μέσω Twitter στο ζήτημα της προτεινόμενης αγοράς.

«Υπόσχομαι ότι δεν θα το κάνω αυτό στη Γροιλανδία!», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος τη Δευτέρα, όχι χωρίς μια δόση χιούμορ, πάνω από ένα φωτομοντάζ που εικονίζει το χρυσόχρωμο ξενοδοχείο του στο Λας Βέγκας να υψώνεται παράταιρα σε βουκολικό τοπίο της περιοχής, όπου ζουν 56.000 κάτοικοι.