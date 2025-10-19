Οι Τουρκοκύπριοι «μαύρισαν» τον Τατάρ και έβγαλαν αρχηγό τον Ερχιουρμάν – πώς αντέδρασε ο Ερντογάν

Δεκάδες χιλιάδες Τουρκοκύπριοι στα κατεχόμενα, προσήλθαν την Κυριακή (19.10) στις κάλπες και ανέδειξαν –με συντριπτικό μάλιστα, ποσοστό– νέο ηγέτη του ψευδοκράτους, τον αρχηγό της αριστερής αντιπολίτευσης Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σύμφωνα με τα (ανεπίσημα) αποτελέσματα, ο Ερχιουρμάν εξασφάλισε ποσοστό 62,7% και ο αντίπαλός του –τωρινός ηγέτης– Ερσίν Τατάρ μόλις το 35,8% των ψήφων.

Οι πρώτες αντιδράσεις από την Τουρκία για αυτό το αποτέλεσμα ήταν αρκετά αμήχανες:

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη των νικητή και ευχήθηκε αυτή η αλλαγή να αποδειχτεί επωφελής.

«Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος εξελέγη πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”. Εύχομαι αυτή η εκλογή, η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη δημοκρατική ωριμότητα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” και αντικατοπτρίζει τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στις κάλπες, να είναι επωφελής για τις χώρες μας και την περιοχή μας», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος, για να συμπληρώσει:

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα κυριαρχίας και τα συμφέροντα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε πλατφόρμα».

Ο Ντεβλέτ Μαχτσελί, υπερεθνικιστής κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, με το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης, κατήγγειλε τη χαμηλή συμμετοχή.

«Η άποψη του προέδρου μας, κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σχετικά με τις εκλογές που διεξήχθησαν στην “ΤΔΒΚ”: Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην “ΤΔΒΚ” είναι απόρροια της πολύ χαμηλής συμμετοχής. Η τύχη των Τούρκων της Κύπρου δεν μπορεί να εξαρτηθεί από αυτή τη συμμετοχή. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινωθούν από την εκλογική επιτροπή, το “Κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ” πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να ανακοινώσει ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στη ομοσπονδία και να λάβει απόφαση για την ένταξη στην Τουρκική Δημοκρατία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ, ανέφερε από την πλευρά του: «Οι εκλογές κατέδειξαν την ωριμότητα του κράτους και των ψηφοφόρων της ΤΔΒΚ. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στην ΤΔΒΚ ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια»

Ο Ομέρ Τσελίκ, αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) σημείωσε:

«Είθε οι προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” να είναι ωφέλιμες για τον τουρκοκυπριακό λαό. Θα στεκόμαστε πάντα δίπλα στην “ΤΔΒΚ” και την τουρκοκυπριακή υπόθεση. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την ισχυρότερη υποστήριξη στις ιστορικές και δίκαιες διεκδικήσεις των Τουρκοκυπρίων».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News