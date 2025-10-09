Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: «Οι όμηροι θα απελευθερωθούν σύντομα»

Υστερα από δύο χρόνια και μία ημέρα άγριας και ανελέητης σύγκρουσης με μεγάλες απώλειες και τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην ισοπεδωμένη Γάζα, Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται να πλησιάζουν για πρώτη φορά στο να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Αργά τη νύχτα της Τετάρτης (08.10), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνευσης που ο ίδιος έχει προτείνει και η οποία περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση ομήρων. Λίγο νωρίτερα είχε πει σε δημοσιογράφους ότι σύντομα θα επισκεφθεί την περιοχή για να γιορτάσει, όπως ανέφερε, «μια ιστορική στιγμή».

«Είμαι πολύ περήφανος να ανακοινώσω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς ενέκριναν αμφότεροι την Πρώτη Φάση του Ειρηνευτικού μας Σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του μέχρι μια συμφωνημένη γραμμή, ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Οπως αναφέρει η Washingotn Post, η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους – με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ – ικανοποιώντας ένα μείζον ισραηλινό αίτημα.

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (…) αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», είπε ο Τραμπ στο δίκτυο Fox News.

Οι δύο πλευρές φαίνεται ότι κατέληξαν την Τετάρτη μόνο στις αρχικές φάσεις της συμφωνίας, αφήνοντας αναπάντητα τα μακροπρόθεσμα ζητήματα για το μέλλον της Γάζας.

Προηγούμενες εκεχειρίες έχουν καταρρεύσει στη διάρκεια αυτού του πολύνεκρου κύκλου συγκρούσεων που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν ελπίδες ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών, καθώς ο Τραμπ προωθεί ένα ευρύτερο σχέδιο 20 σημείων που αφήνει μια «χαραμάδα» ανοιχτή για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Το Al Jazeera μετέδωσε πλάνα που δείχνουν πανηγυρισμούς στην πόλη Χαν Γιούνις και σε άλλες περιοχές της Γάζας, ενώ ανώτεροι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ίσως διαφαίνεται το τέλος της σύγκρουσης.

Η απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς, η οποία σύμφωνα με τον Τραμπ αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα, θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της σύγκρουσης σε μια νέα φάση, εκτιμά η Washinton Post.

Οι ηγέτες της Χαμάς θεωρούσαν για καιρό ότι η κράτηση των αιχμαλώτων ήταν το κύριο διαπραγματευτικό τους χαρτί απέναντι στο Ισραήλ. Φοβούνταν ότι, αν τους απελευθέρωναν όλους, θα ήταν ευάλωτοι σε μια νέα, ολοκληρωτική ισραηλινή εκστρατεία εξόντωσής τους. Γι’ αυτό, ζητούσαν διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ ότι το Ισραήλ δεν θα ξανάρχιζε τον πόλεμο μόλις απελευθερώνονταν οι όμηροι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ» και ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει την κυβέρνησή του την Πέμπτη για να επικυρώσει τη συμφωνία και να «φέρει όλους τους πολύτιμους ομήρους πίσω στο σπίτι».

Σε ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για να «επεκτείνει την ειρήνη με τους γείτονές του», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί άμεσα στην απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων, την οποία η Χαμάς είχε θέσει ως όρο για οποιαδήποτε ανταλλαγή ομήρων.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε αργότερα ότι είχε με τον Τραμπ μια «πολύ συγκινητική και θερμή συνομιλία» και ότι ο Νετανιάχου προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Αν και πολλά σημεία παραμένουν άλυτα, πολλοί Παλαιστίνιοι φαίνεται πραγματικά να ελπίζουν ότι αυτή τη φορά η εκεχειρία θα τηρηθεί και θα υπάρξουν επόμενα βήματα.

«Επιτέλους», έγραψε στο Χ ο παλαιστίνιος αναπληρωτής παρατηρητής στα Ηνωμένα Εθνη, πρέσβης Μάτζεντ Μπάμγια.

Ανακοίνωση της Χαμάς ανέφερε ότι υπήρξε συμφωνία «για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και ότι γίνονται προσπάθειες «που στοχεύουν στον οριστικό τερματισμό του πολέμου και στη διασφάλιση της πλήρους αποχώρησης της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

«Επιβεβαιώνουμε ότι οι θυσίες του λαού μας δεν θα πάνε χαμένες και ότι θα μείνουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας· δεν θα εγκαταλείψουμε τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας έως ότου επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, μέσα σε 24 ώρες αφότου το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία —κάτι που αναμένεται την Πέμπτη — θα πρέπει να ξεκινήσει η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα εντός 24 ωρών, όπως δήλωσε ανώτερος aμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στην Washington Post υπό καθεστώς ανωνυμίας.

«Τότε ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας πως μετά από αυτό θα ανοίξουν και προς τις δύο κατευθύνσεις, και θα επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ισραηλινή κυβέρνηση πιστεύει ότι 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί, ενώ αναζητεί τα λείψανα 28 ακόμη ανθρώπων. Σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστινίους που εκτίουν ισόβια ποινή και 1.700 άλλους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

«Ολοι με συμπαθούν τώρα»

Μιλώντας στο Fox News την Τετάρτη, μετά την αρχική ανακοίνωση της εκεχειρίας, ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου τον κάλεσε για να γιορτάσουν τη συμφωνία και να σχολιάσουν την παγκόσμια αντίδραση. «Μου είπε: Όλοι με συμπαθούν τώρα — εννοώντας τον εαυτό του. Και του είπα ότι, πιο σημαντικό είναι πως αγαπούν ξανά το Ισραήλ».

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς (οι ΗΠΑ) θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», προσέθεσε.

Έκρινε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει «μέρος» της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς πάντως να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία (…) Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε έκαναν ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες (…), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από (την ειρήνη σ)τη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Οι αρχές της Γάζας προειδοποίησαν τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί κατά τη μετακίνησή τους στην περιοχή έως ότου τεθεί επίσημα σε ισχύ η εκεχειρία. Κάποια ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη συνέχισαν να πραγματοποιούν επιδρομές στην Πόλη της Γάζας νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με ανταποκριτή του Al Jazeera Arabic, αλλά ο εκπρόσωπος της UNICEF στη Γάζα, Τζέιμς Ελντερ, ανέβασε βίντεο στο Instagram αναφέροντας ότι «ο ουρανός είναι απίστευτα ήσυχος».

Τα αγκάθια

Πάντως, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία παρέμεναν άλυτα την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένων θεμελιωδών ερωτημάτων όπως: αν η Χαμάς είναι διατεθειμένη να αφοπλιστεί, τι θα συμβεί με την ηγεσία της, ποιος θα διοικεί τη Γάζα και αν οι Παλαιστίνιοι θα μπορέσουν τελικά να σημειώσουν πρόοδο προς την επίτευξη του ονείρου τους για κρατική υπόσταση.

Ο Τραμπ δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα, πέρα από μια αναφορά σε ένα «συμβούλιο ειρήνης» που θα επιβλέπει την περιοχή.

Κάποιες οικογένειες συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην «Πλατεία των Ομήρων», κοντά στα στρατιωτικά αρχηγεία του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. «Δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή χαρά έως ότου όλοι επιστρέψουν στο σπίτι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

