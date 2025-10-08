Εστία έντασης στα Βαλκάνια: Τουρκική στήριξη με drones στο Κόσοβο, οργή της Σερβίας

Με μια κίνηση που αναβαθμίζει το οπλοστάσιο της Πρίστινας και πυροδοτεί άμεσες αντιδράσεις στο Βελιγράδι, το Κόσοβο παρέλαβε από την Τουρκία χιλιάδες drones καμικάζι.

Την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Πρίστινα, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Αλμπιν Κούρτι με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι ο νέος εξοπλισμός αυξάνει σημαντικά την ισχύ κρούσης του στρατού με τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου πολέμου.

«Το Κόσοβο παρέλαβε χιλιάδες drones καμικάζι, στις 8 Νοεμβρίου, από την Τουρκία. Αυτά τα drones, γνωστά και ως RTF (Ready to Fly) Skydagger FPV που έχουμε αποκτήσει, είναι drones μάχης εξοπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς και δυνατότητα να πλήττουν τόσο κινούμενους όσο και στατικούς εχθρικούς στόχους», έγραψε στο Facebook ο Κούρτι, προσθέτοντας ότι ο εξοπλισμός έφτασε νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν.

Η ανακοίνωση προκάλεσε οξύτατη αντίδραση στο Βελιγράδι, σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εξαπέλυσε πυρά κατά της Αγκυρας, κάνοντας λόγο για βάναυση παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και για «συνεχιζόμενο εξοπλισμό των αρχών της Πρίστινας».

«Είμαι σοκαρισμένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας… Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ότι ονειρεύεται να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλάβαμε καλά το μήνυμα!», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η Τουρκία εξοπλίζει συστηματικά τον στρατό του Κοσόβου από το 2018 με σύγχρονα συστήματα. Το 2023 παρέδωσε στην Πρίστινα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Bayraktar, ενώ το 2024 συμφώνησε με την κυβέρνηση του Κοσόβου την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής βλημάτων πυροβολικού.

