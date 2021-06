Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τελικό του Ρολάν Γκαρός!

Ενας έλληνας τενίστας στον τελικό ενός τουρνουά Γκραν Σλαμ. Ενας έλληνας τενίστας στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα θυμάται για χρόνια την 11η Ιουνίου του 2021 καθώς αυτή θα είναι για πάντα η πρώτη του πρόκριση σε έναν τελικό μιας ελίτ διοργάνωσης. Μαζί του θα τη θυμάται και ο ελληνικός αθλητισμός που ξαφνικά, με τη Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά μπήκε με εμφατικό τρόπο στον παγκόσμιο χάρτη της αντισφαίρισης.

Ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ζβέρεφ κράτησε παραπάνω από τρεισήμισι ώρες και κρίθηκε στο πέμπτο σετ. Ήταν ένα θρίλερ, με δραματικές αλλαγές.

Ο Τσιτσιπάς κέρδισε με σχετική άνεση τα πρώτα δύο σετ με 6-3. Όμως η αντεπίθεση του Ζβέρεφ ήταν αμείλικτη. Με όπλο ένα τρομακτικά ισχυρό σερβίς, ο Γερμανός κατέκτησε τα δύο επόμενα σετ με 6-4.

Ετσι, ο ημιτελικός του Ρολάν Γκαρός κρίθηκε στο πέμπτο σετ με τους δύο τενίστες να εξαντλούν κάθε ψυχικό τους απόθεμα. Τελικά, o Τσιτσιπάς κατάφερε να το κερδίσει με σκορ 6-4 και να πάρει την ιστορική πρόκριση στον τελικό της Κυριακής.

🇬🇷PEAK GREEK🇬🇷

In his fourth major semi, @steftsitsipas becomes the first Greek player to reach a Grand Slam singles final with a 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory over Alexander Zverev. #RolandGarros pic.twitter.com/C33m9eHdH3

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021