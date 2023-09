«Ο Ρούπερτ Μέρντοκ εύχεται συχνά να πεθάνει ο Τραμπ»

Ο Ρούπερτ Μέρντοκ μισεί τον Ντόναλντ Τραμπ τόσο βαθιά, που εύχεται συχνά να ήταν νεκρός, γράφει ο Μάικλ Γουλφ στο πολυαναμενόμενο βιβλίο του για τη ζωή και τα πεπραγμένα του δισεκατομμυριούχου των ΜΜΕ, που θα έχει τον τίτλο «The Fall: The End of Fox News and the Murdoch Dynasty» («Η πτώση: Το τέλος του Fox News και η δυναστεία Μέρντοκ»).

Σύμφωνα με τον Γουλφ, ο 92χρονος Μέρντοκ δεν μπαίνει καν στον κόπο πλέον να κρύψει την απέχθειά του προς τον Τραμπ, λέγοντας συχνά και μεγαλοφώνως πράγματα όπως «όλα θα λύνονταν εάν…» ή «πώς μπορεί ακόμη να είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος;».

Το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα και ο Guardian εξασφάλισε ένα αντίτυπο, από το οποίο προκύπτει ότι όσα γράφονται είναι πολύ ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά. Ο Γουλφ έχει ήδη γράψει τρία βιβλία για τον Τραμπ και ένα για τον Μέρντοκ. Ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του «τον δημοσιογράφο που δεν δουλεύει για τον Μέρντοκ, αλλά τον ξέρει καλύτερα από όλους». Λέει ότι πηγές του για το βιβλίο αποτέλεσαν «συζητήσεις που έγιναν αποκλειστικά για αυτό, άλλες συζητήσεις που έγιναν μέσα στα χρόνια, σκηνές και γεγονότα των οποίων έγινα μάρτυρας ή πράγματα που έχω μάθει από άλλους ανθρώπους».

Μετά την είσοδο του Τραμπ στην πολιτική, το 2015, και τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές τον επόμενο χρόνο, ο ίδιος και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα ανέπτυξαν μια σχέση συμβίωσης με το Fox News και τα άλλα ΜΜΕ του Μέρντοκ. Ο ίδιος ο Μέρντοκ, όμως, στην πορεία «στράβωσε» πολύ με τον Τραμπ και γι’ αυτό, σύμφωνα με τον Γουλφ, ενέκρινε προσωπικά την υποστήριξη του Fox News προς τον Τζο Μπάιντεν το βράδυ των εκλογών του 2020. Από εκεί ξεκίνησαν και οι ισχυρισμοί του Τραμπ για ψέματα για εκλογική νοθεία, που είχε αποκορύφωμα την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Κογκρέσο.

«Από όλους τους εχθρούς του Τραμπ, ο Μέρντοκ έχει γίνει ο πιο “φωνακλάς”», γράφει ο Γουλφ. «Στην αρχή της προεδρίας του Τραμπ, ο Μέρντοκ τον αποκαλούσε απλώς “ηλίθιο”. Τώρα λέει ανοιχτά ότι εύχεται να ήταν νεκρός».

Οταν ο Τραμπ έχασε την εξουσία, ο Μέρντοκ, όπως και πολλοί άλλοι Ρεπουμπλικανοί που τον μισούσαν, πείστηκαν ότι πλέον είναι πολιτικά νεκρός, εξηγεί ο Γουλφ. Αποδεικνύεται, όμως, ότι είχαν άδικο. Παρά τις 91 ποινικές διώξεις που αντιμετωπίζει –και πολλές αστικές– ο Τραμπ επικρατεί κατά κράτος στις δημοσκοπήσεις για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι εκείνος που θα αντιμετωπίσει τον Τζο Μπάιντεν στις επόμενες εκλογές.

