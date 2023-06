O Mπλίνκεν στο Πεκίνο αυτήν την Κυριακή;

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν αναμένεται να μεταβεί στο Πεκίνο την Κυριακή 18 Ιουνίου. Αυτό προκύπτει από τις διαρροές της αμερικανικής πλευράς, αν και οι Κινέζοι δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση. Ομως υπάρχει και καπνός και φωτιά.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης ο Μπλίνκεν είχε συνδιάλεξη με τον κινέζο ομόλογό του Τσιν Γκανγκ. Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγραψε στο Twitter: «Συζητήσαμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, όπως και τα διμερή και παγκόσμια ζητήματα».

Spoke tonight with PRC State Councilor and Foreign Minister Qin Gang by phone. Discussed ongoing efforts to maintain open channels of communication as well as bilateral and global issues.

