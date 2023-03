Ο μεγιστάνας Ρούπερτ Μέρντοκ παντρεύεται στα 92 του για πέμπτη φορά

Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας Ρούπερτ Μέρντοκ, του οποίου η αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης εκτείνεται σε όλο τον κόσμο, αρραβωνιάστηκε για πέμπτη φορά σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε μέσω μίας από τις εφημερίδες του, της New York Post.

«Ήμουν πολύ νευρικός. Φοβόμουν να ερωτευτώ – αλλά ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά. Καλύτερα. Είμαι χαρούμενος», είπε ο Μέρντοκ για τη νέα του αρραβωνιαστικιά, Αν Λέσλεϊ Σμιθ, 66 ετών, της οποίας ο εκλιπών σύζυγος ήταν ο Τσέστερ Σμιθ, τραγουδιστής της κάντρι.

Το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί το καλοκαίρι. «Ανυπομονούμε και οι δύο να περάσουμε το δεύτερο μισό της ζωής μας μαζί», είπε ο Μέρντοκ, σύμφωνα με τον Guardian.

Αυτός θα είναι ο πέμπτος κατά σειρά γάμος του μεγιστάνα των μίντια – του οποίου η αυτοκρατορία περιλαμβάνει το συντηρητικό αμερικανικό κανάλι Fox News αλλά και τη βρετανική Sun – το πιο ισχυρό συντηρητικό ταμπλόιντ στη χώρα.

Rupert Murdoch, 92, opens up on getting engaged to Ann Lesley Smith, 66 https://t.co/orYI0n2GoJ

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 20, 2023