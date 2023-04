ΗΠΑ: Ο «no vax» Μπόμπι Κένεντι προκαλεί τον Τζο Μπάιντεν

Αλλος ένας Κένεντι για πρόεδρος των ΗΠΑ! Ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ έχει καταθέσει τα σχετικά χαρτιά ώστε να διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματός του και την προεδρία στις προεδρικές εκλογές του 2024. Αν και ο Τζο Μπάιντεν δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει τη δική του υποψηφιότητα, η κίνηση του Κένεντι θεωρείται από τα διεθνή μέσα πρόκληση για τον εν ενεργεία πρόεδρο.

Η είδηση της καθόδου του Κένεντι στον εκλογικό στίβο είναι γνωστή από ημερών, ωστόσο ο ίδιος διοργάνωσε ειδική εκδήλωση στη Βοστώνη την Τετάρτη 12 Απριλίου για την επίσημη ανακοίνωσή της στα media και στον αμερικανικό λαό. Για όσους τυχόν δεν τον γνωρίζουν, να σημειώσουμε ότι είναι εγγονός του Τζον Φ. Κένεντι και γιος του Ρόμπερτ Κένεντι.

I hope to see you in Boston on April 19 when I announce my candidacy for President. Register here: https://t.co/XStf2FPht2 pic.twitter.com/f82gbiOO4D

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 12, 2023