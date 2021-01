Ο ήρωας μαύρος αστυνομικός που έσωσε ζωές στο Καπιτώλιο

Μπορεί η αστυνομία του Καπιτωλίου να δέχθηκε πυρά για την αδράνειά της κατά την εισβολή του όχλου στο κτίριο, την περασμένη Τετάρτη, κάτι που οδήγησε στην παραίτηση τριών επικεφαλής της, αλλά ένας από τους αστυνομικούς θεωρείται ήρωας στα social media.

Ο Γιουτζίν Γκούντμαν συγκράτησε μόνος του τους εισβολείς και δεν τους άφησε να μπουν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γερουσίας, παρασύροντάς τους σε άλλη κατεύθυνση.

Οπως φαίνεται από τα βίντεο που τράβηξαν με τα κινητά τους δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, ο Γκούντμαν, που είναι μαύρος, κατάφερε να κατευθύνει σε άλλο σημείο τον όχλο, καλώντας παράλληλα σε ενισχύσεις τους συναδέλφους του, χωρίς μάλιστα να χρησιμοποιήσει το όπλο του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Γκούντμαν να ξεγελά τους οπαδούς του Τραμπ και να τους ανεβάζει έναν όροφο, μακριά από την είσοδο της Γερουσίας.

Ο αστυνομικός απευθύνεται στον αρχηγό του όχλου, ο οποίος αργότερα κατονομάστηκε ως ο Νταγκ Τζένσεν και συνελήφθη μετά από μέρες και του ζητά να υποχωρήσει. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τον εαυτό του ως δόλωμα για να απομακρύνει τους εισβολείς από τις πόρτες της Γερουσίας και δίνει την ευκαιρία σε άλλους αστυνομικούς να φτάσουν εγκαίρως στον χώρο.

This @NYTimes photo of @CapitolPolice Officer Eugene Goodman facing down a mob by himself is breathtaking… pic.twitter.com/vBEYJerd5V

— Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 10, 2021