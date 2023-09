Ο Ερντογάν συζήτησε με τον Μασκ –και το… παιδάκι του– για εργοστάσιο της Tesla στην Τουρκία

Το όπλο της οικονομικής διπλωματίας συνεχίζει να χρησιμοποιεί ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος την Κυριακή συναντήθηκε με τον Ελον Μασκ, έναν από τους πιο πλούσιους αλλά και επιδραστικούς –καθώς είναι ιδιοκτήτης της πλατφόρμας των social media Χ (πρώην Twitter)– ανθρώπους στον κόσμο.

Ο τούρκος πρόεδρος καλωσόρισε το αφεντικό της Tesla και της SpaceX στη Νέα Υόρκη, στον «Τουρκικό Οίκο» (Turkish House), όπου στεγάζονται η μόνιμη αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ και το τουρκικό προξενείο.

Κατά την επίσημη γραμμή ενημέρωσης, ο Ερντογάν περιέγραψε στον Μασκ τα «τεχνολογικά επιτεύγματα» της Τουρκίας, το όραμά του για την ψηφιοποίηση του τουρκικού Δημοσίου και την εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επίσης προέτρεψε τον 52χρονο επιχειρηματία να κατασκευάσει το έβδομο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας του στην Τουρκία και είπε ότι μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες συνεργασίας με τη SpaceX στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος της Τουρκίας.

Ακόμη προσκάλεσε τον Μασκ στο φεστιβάλ αεροδιαστημικής και τεχνολογίας Teknofest που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα στη Σμύρνη.

Ισως όμως το πιο ενδιαφέρον από τη συνάντηση ήταν ότι ο Μασκ συνάντησε τον υπερσυντηρητικό Ερντογάν έχοντας αγκαλιά το παιδί του, το οποίο φροντίζει και αυτός στο πλαίσιο του χωρισμού του με τη Κλερ Ελίζ Μπούσερ. Μάλιστα, όπως περιέγραψε ο τούρκος ερευνητής-δημοσιογράφος Ράγκιπ Σοϊλού στα social media, ο Ερντογάν είδε το παιδί στην αγκαλιά του Μασκ και τον ρώτησε «πού είναι η γυναίκα σου».

«Είναι στο Σαν Φρανσίσκο. Εχουμε χωρίσει. Και γι’ αυτό φροντίζω εγώ τον γιο μου», του εξήγησε ο Μασκ.

Erdogan: Where is your wife?

Elon Musk: Oh she, she is in San Francisco. We are separated now. That’s why I take care of my son

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 18, 2023