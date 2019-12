Ο Ερντογάν δεν καταλαβαίνει τίποτα: έστειλε συντεταγμένες στον ΟΗΕ

Aπτόητος ο Ερντογάν, παρά την αποδοκιμασία του τουρκο-λιβυκού συμφώνου από σχεδόν το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, προχωρά στο σχέδιό του για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οπως έγινε γνωστό, την Πέμπτη η Αγκυρα κατέθεσε στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες της συμφωνίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη.

Σε ενημέρωση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ο Τσαγατάι Ερτσιγές, επικεφαλής της αρμόδιας για την ανατολική Μεσόγειο υπηρεσίας του τουρκικού ΥΠΕΞ, υποστήριξε ότι χάρη στην υπογραφή του μνημονίου καθορίστηκε η υφαλοκρηπίδα και η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μεταξύ των δύο χωρών με μια γραμμή 18,6 θαλάσσιων μιλίων.

Σύμφωνα με τον χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα (δείτε τον κάτω), από το σημείο Α έως το Β είναι τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους στην Β. Κύπρο.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki KS/MEB sınırları:

(A-B)2011 TC-KKTC Anlaşması

(C-D-E) 🇪🇬-🇹🇷 ana karalar arası ortay hat

(E-F)2019 🇹🇷-🇱🇾Anlaşması

Turkey's CS/EEZ Outer Boundaries in the EastMed:

(A-B)2011 TR-TRNC Agr.

(C-D-E) Median line between 🇪🇬&🇹🇷 mainlands

(E-F)🇹🇷-🇱🇾Agreement pic.twitter.com/tSTXjucLU7

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) December 2, 2019