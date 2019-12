ΗΠΑ: έρχονται κυρώσεις στην Τουρκία για S400 και Συριακό

Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ ενέκρινε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου ένα νομοσχέδιο που μεριμνά υπέρ της επιβολής κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας όσον αφορά τόσο τη στρατιωτική εισβολή που διέπραξε στη Συρία όσο και την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S400.

Η εν λόγω επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας ενέκρινε με ψήφους 18 υπέρ και 4 κατά την κατάθεση στην ολομέλεια του Σώματος και προς ψήφιση ενός νομοσχεδίου «περί προώθησης της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας και περί αποτροπής της επανεμφάνισης του ΙSIS».

«Τώρα είναι η στιγμή η Γερουσία να συνασπιστεί και να αδράξει αυτή την ευκαιρία για να αλλάξει τη στάση της Τουρκίας» δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζιμ Ρις. «Οι ενέργειες της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αυτό το νομοσχέδιο καθιστά σαφές στην Τουρκία ότι η στάση της στη Συρία είναι απαράδεκτη και η αγορά των S400 είναι μη βιώσιμη» ανέφερε σε tweet του και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.

Turkey’s actions over the past year are truly beyond the pale.

This bill makes clear to #Turkey that its behavior with respect to #Syria is unacceptable, and its purchase of the S400 system is untenable.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 11, 2019